Les claus per entendre què és una gigafactoria i l'impacte que pot tenir per a Catalunya?

Catalunya opta a acollir una gigafactoria d’intel·ligència artificial a Móra la Nova, un projecte clau per reforçar la sobirania tecnològica i generar activitat econòmica al territori. Experts i Govern coincideixen en el seu potencial transformador.
Què és una gigafactoria?
Una gigafactoria és una gran infraestructura digital dedicada al processament massiu de dades. “Una Gigafactoria ve a ser l’equivalent digital del que podríem considerar com una planta industrial”, explica Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació a EADA Bussines School. Aquestes instal·lacions són grans naus plenes de servidors interconnectats: “plenes d’ordinadors treballant de manera cooperativa”, que requereixen molta energia i refrigeració. En el cas de Móra la Nova, estarien especialitzades en intel·ligència artificial i en l’execució de grans models. Peña també destaca la importància de la localització de dades: “segurament els centres de dades estan en territori d’Estats Units o de la Xina”, fet que impulsa iniciatives europees per tenir infraestructures pròpies.
Impacte del projecte a Catalunya
Per a la Generalitat, el projecte és una peça clau en l’autonomia tecnològica. “Un avenç important en la sobirania tecnològica”, assenyala el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Albert Tort. La gigafactoria permetria que les dades es processessin a Europa: “el que estem buscant és que aquest viatge es quedi dins d’Europa, a Catalunya”. Això podria afavorir la creació d’empreses i serveis digitals al territori. L’impacte també seria laboral i territorial. Segons Tort, “provoca un pol d’atracció de treball directe i indirecte” i ajudaria a expandir l’activitat digital més enllà de Barcelona, generant un efecte que “fa taca d’oli”. Tot i el seu elevat consum energètic, el projecte està integrat en la planificació: “el requisit d’energia és necessari dins la planificació elèctrica”. Si prospera, podria començar a operar cap al 2028.