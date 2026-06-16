SAU segueix emocionant amb una història de pel·lícula

En Pep Sala fa anys que té una absència massa gran: la del seu amic i company Carles Sabater. I, a més, els periodistes no ens cansem de preguntar-li per aquest tema sempre que tenim l'oportunitat d'enraonar una estona amb ell. Però és que ara té més sentit que mai. Aquesta formació està de gira amb un espectacle molt emocionant. I mentre això passa, es cuina una pel·lícula que recrearà la vida d'aquests dos homes que van fer història a Catalunya.
Carles Sabater reviu gràcies a la tecnologia
La gira actual de Sau no és un concert convencional. És, en paraules del mateix Pep Sala "un espectacle pensat per a teatres", on la música en directe es combina amb una gran pantalla de 10 metres amb imatges inèdites i fragments de la pel·lícula.
A l'escenari es produeix un joc únic: els actors del film apareixen interpretant —en playback— cançons de la banda, mentre els músics les toquen en directe i la veu original de Carles Sabater torna a sonar. "És molt emocionant. I també té un punt curiós, perquè avui dia es pot fer gràcies a la tecnologia, però en l’època de Sau això era ciència-ficció", explica Sala. El resultat és un muntatge immersiu que barreja nostàlgia i innovació, i que converteix cada concert en una experiència total.
Una història de pel·lícula
La gira serveix també d'avantsala a l'estrena d’una pel·lícula biogràfica que repassa la història de Sau, des dels inicis el 1986 fins la mort sobtada de Carles Sabater el 1999. Per a Pep Sala, veure aquesta història traslladada al cinema és un exercici emocional intens: "És com fer teatre, però sense filtres. És la teva vida. I això impacta". Tot i que el músic encara no ha vist el muntatge final, destaca la feina dels actors, Guillem Puig i Pol Monen, que han estat un any preparant-se musicalment i personalment per encarnar els protagonistes. El film no és un documental estrictament fidel, sinó un relat amb elements de ficció propis del gènere, però que, segons Sala, respecta l'essència: "Jo m’hi sento bastant retratat. Hi ha moments que et deixen sense paraules".
Una música que travessa generacions
Un dels fenomens més sorprenents de Sau és la seva capacitat per connectar amb públics de totes les edats. Això ja passava als anys 90 i es manté avui: "Sempre hem tingut un públic intergeneracional. Ara hi ha gent de 60 anys, però també de 30 o de 20", diu en Pep Sala, que ha relatat algunes anècdotes divertides que podeu escoltar en l'entrevista adjunta que teniu al capdamunt d'aquest article.