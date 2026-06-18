Arrels radiografia la situació de les persones sense llar a Barcelona

Prop de 400 voluntaris han portat a terme durant 3 dies unes 700 entrevistes. Aquesta és una xifra que gairebé triplica la dels inicis d'aquesta iniciativa, fa una dècada. A Barcelona, gairebé 2.000 persones dormen al ras cada nit, i la xifra total de persones sense llar frega les 5.000. Aquesta problemàtica està en màxims històrics per factors com la precarietat laboral i els elevats preus de l'habitatge.
Una situació que es cronifica
La directora d'Arrels Fundació Beatriz Fernández, diu a La Ciutat que aquesta recollida de dades és clau per entendre una realitat que, lluny de millorar, empitjora. "El nombre de persones que dormen al carrer ha augmentat en l'últim any i mig", ha advertit. Les darreres dades apunten que més de 2.000 persones es veuen obligades a dormir al ras a Barcelona, confirmant una tendència a l'alça preocupant. Malgrat els anys de treball i anàlisi, la diagnosi es repeteix: les necessitats bàsiques d'aquestes persones continuen sense estar cobertes. "L'atenció social, l'habitatge o la salut segueixen sent mancances estructurals", explica Fernández.
Una realitat a tota la ciutat
La capital de Catalunya no concentra les persones sense llar a un sol barri. L’increment d'aquest fenomen també està generant nous focus de concentració a la ciutat, com zones de la Vila Olímpica o la Ronda Litoral. Fernández ha explicat que aquests assentaments no només responen a l’augment global, sinó també als desallotjaments en zones més cèntriques. "Aquests moviments expulsen les persones cap a zones més perifèriques i trenquen els vincles que havien establert amb l'entorn”, afirma la directora d'Arrels.
L’impacte de la calor
Quan es pensa en les persones sense llar, s'acostuma atendre més al fenomen els mesos de fred. Però, Arrels posa el focus en un altre risc sovint invisible: la calor. "El canvi climàtic està afectant especialment les persones que viuen al carrer", ha remarcat Beatriz Fernández. La manca d'accés a refugis climàtics, hidratació o espais d'ombra pot provocar situacions de risc com deshidratació o cops de calor. A més, l'accés a aquests refugis no sempre és garantit. "Hi ha limitacions si les persones porten pertinences o animals, cosa que complica molt l’accés", ha explicat. A l'estiu, la situació es veu agreujada pel tancament d'alguns serveis durant les vacances.