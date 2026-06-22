Autopistes intel·ligents: Catalunya accelera cap a una mobilitat connectada, predictiva i més segura

El laboratori Future Road Lab de la C-32 ha estat l’escenari de la taula rodona «Innovació, més mobilitat digital i connectada». De la mà de cinc experts clau del sector, hem analitzat com la digitalització, la connectivitat i la col·laboració publicoprivada estan redefinint la mobilitat a Catalunya. A la conversa, hem comptat amb la participació de Ferran Camps, sotsdirector general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents de la Generalitat; Xavier Daura, cap d’Innovació d’Abertis Autopistes; Marc Guerrero, responsable d’Innovació i Negoci en mobilitat d’i2CAT; Oriol Mas, responsable d’innovació en sistemes de conducció de SEAT i Guillermo Villuendas, sotsdirector de Gestió de Trànsit del Servei Català de Trànsit.
La digitalització de les autopistes: del model reactiu al predictiu
La mobilitat entra en una nova etapa marcada per la capacitat de les infraestructures de veure, anticipar i actuar. Xavier Daura, d'Abertis Autopistas, explica el canvi de paradigma: “Fins ara els centres de gestió eren reactius; esperàvem que passés un incident. Ara volem predir-lo i evitar-lo”. La plataforma TMaaS permet aquesta evolució gràcies a la “percepció digital” de la via i a sistemes capaços de generar estratègies en temps real.
Marc Guerrero (i2CAT) detalla aquesta arquitectura en tres fases: “Percepció, simulació i decisió. Captem dades amb sensors, representem la realitat i simulem escenaris per prendre decisions més ben informades”. En aquest sentit, un dels grans avanços és la creació de bessons digitals i la capacitat de predir riscos en qüestió de minuts.
Connectivitat i tecnologia: quan el vehicle forma part del sistema
La clau de la nova mobilitat no és només la infraestructura, sinó la connexió amb el vehicle. Oriol Mas (SEAT) destaca que “el cotxe deixa de ser un element aïllat i passa a formar part d’un sistema més ampli”. Gràcies al V2X i al wifi d’automoció, els vehicles poden rebre avisos en temps real integrats al quadre de comandament: “La informació arriba de forma visual i no intrusiva per ajudar a anticipar situacions”, explica Mas. Aquest ecosistema és bidireccional perquè el cotxe també genera dades. Guerrero ho explica així: “El vehicle pot compartir velocitat, frenades o intencions de maniobra, i la infraestructura pot respondre amb recomanacions o alertes”.
La dimensió real d’aquesta tecnologia ja s’ha testat: “Hem demostrat que es pot reduir en un 20% el temps d’arribada dels serveis d’emergència”, apunta Guerrero. Però perquè sigui massiu, Daura és clar: “Necessitem més vehicles connectats i més regulació europea. La tecnologia V2X salvarà vides”.
Mobilitat elèctrica i sostenibilitat: cap a una gestió intel·ligent de l’energia
La digitalització també permet avançar cap a una mobilitat més sostenible i eficient. Daura obre la porta a nous models: “Podem tenir algoritmes que optimitzin emissions, fins i tot reduint la velocitat quan calgui”. També planteja la possibilitat de tarifació en funció del comportament ambiental. En paral·lel, l’experiència d’usuari evoluciona. Oriol Mas explica que els vehicles elèctrics integraran planificació automàtica: “El sistema proposarà la millor ruta tenint en compte punts de recàrrega, disponibilitat i temps d’espera”. La predicció també arriba a la infraestructura energètica.
Tot plegat respon a un objectiu global: optimitzar temps, energia i emissions en un sistema cada vegada més interconnectat.
Visió institucional i seguretat: cap al repte de les “zero víctimes”
El gran horitzó és reduir dràsticament la sinistralitat. Des de la Generalitat, Ferran Camps es mostra molt contundent: “La visió és zero accidents mortals. Això només serà possible amb una mobilitat connectada, intel·ligent i autònoma”. En aquest context, la tecnologia esdevé una eina clau, però no única. Guillermo Villuendas, del Servei Català de Trànsit, recorda que “cal actuar sobre les persones, els vehicles i les infraestructures”. L’objectiu intermedi és reduir un 50% les víctimes el 2030 i arribar a zero el 2050.
A més, la mobilitat del futur serà personalitzada i centrada en l’usuari. “El vehicle serà només un dispositiu dins d’un ecosistema digital amb dos eixos: privacitat i seguretat de dades”, assegura Oriol Mas. Finalment, la cooperació és imprescindible. Camps destaca que la col·laboració publicoprivada “permet avançar quatre o cinc anys en la implantació de serveis”.
La conclusió és compartida entre els cinc experts: digitalització, V2X, dades i electrificació ja no són el futur, sinó serveis en fase operativa. Per tant, la mobilitat del 2030 ja s’està desplegant avui a les carreteres catalanes.