Catalunya posa el comptador a zero per regularitzar més de 150.000 persones migrants

Catalunya ha fet un pas clau en el procés de regularització de persones migrants. Les oficines d’estrangeria ja estan preparades per afrontar un volum que podria superar els 150.000 expedients, després d’accelerar la resolució de casos pendents.
La delegació del govern espanyol ha resolt en els darrers mesos uns 47.000 expedients d’arrelament que estaven encallats, alguns des de feia fins a vuit mesos. Aquesta agilització ha estat possible gràcies al reial decret aprovat per l’executiu central per evitar el col·lapse administratiu davant el procés extraordinari de regularització.
El delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, destaca que aquest pas permet començar el procés amb més capacitat operativa i menys demora acumulada.
Ara, el focus se centra en la recta final del procediment: queda només una setmana perquè les persones interessades presentin la documentació necessària. Prieto admet que el volum final d’expedients podria ser superior al previst inicialment per la Generalitat, i recorda que no totes les sol·licituds acabaran amb una resolució favorable.
Tot plegat obre una nova fase en la gestió migratòria a Catalunya, amb el repte de tramitar un volum històric de demandes en un termini limitat.