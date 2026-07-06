Falten tècnics en plena febre de la climatització

La demanda de sistemes de climatització continua creixent a mesura que augmenten les temperatures, però el sector es troba amb una dificultat cada vegada més important: la manca de professionals qualificats per instal·lar-los i mantenir-los.
És el cas de Miquel Camps Instal·lacions, una empresa catalana especialitzada en climatització que assegura haver rebutjat entre un 20% i un 30% dels projectes que li han arribat aquest any per falta de personal.
El seu gerent, Miquel Camps, també vinculat a la direcció de PIMEC, alerta que molts oficis tècnics tenen una ocupabilitat pràcticament garantida, però que cada vegada hi ha menys alumnes als cicles de Formació Professional. Segons explica, alguns centres fins i tot han acabat tancant línies de climatització perquè no s'hi matriculen prou estudiants.
Actualment, l'empresa compta amb una plantilla de 48 treballadors, però necessitaria incorporar entre 10 i 15 professionals més per poder atendre tota la demanda. Davant d'aquesta situació, el sector reclama dignificar l'FP industrial, reforçar la formació en oficis i facilitar la incorporació de nous treballadors en un moment en què els serveis vinculats a la climatització i l'eficiència energètica continuen a l'alça.