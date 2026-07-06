La Bisbal manté les restriccions mentre l’incendi encara no està controlat

L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat la resposta de la ciutadania durant l’incendi de les Gavarres, que es va originar divendres al municipi. En una entrevista a La Brúixola, ha assegurat que les primeres hores es van viure amb “molta angoixa” per la proximitat de les flames a masies i zones habitades. Aparicio ha explicat que l’accés a algunes àrees continua restringit mentre els Bombers segueixen pendents de possibles focus secundaris. Tot i això, ha remarcat que la majoria de les persones han respectat les limitacions de mobilitat. Pel que fa als danys, ha confirmat que dues segones residències han patit afectacions estructurals i que hi ha una dotzena de desperfectes menors, sense cap víctima ni afectacions en habitatges habituals. L’alcalde també ha reclamat reforçar les mesures de prevenció després que les primeres investigacions apuntin que el foc es va originar durant uns treballs amb una radial. “Hem de fer tot el possible perquè una situació així no es torni a repetir”, ha afirmat.