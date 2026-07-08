Els incendis forestals obliguen a activar confinaments en diversos punts de Catalunya en una jornada de màxima tensió

Catalunya viu una nova jornada marcada pels incendis forestals, amb diversos focs actius que han obligat a activar mesures de protecció per a la població i a mobilitzar un ampli dispositiu d’emergències. Els Bombers de la Generalitat concentren els esforços en aquells punts on les condicions permeten una actuació més efectiva, mentre mantenen el seguiment de l’evolució de tots els focus oberts.
Confinament de la població
Els bombers prioritzen els incendis a on tenim més capacitat de treball per ser efectius, com són són el de Gavà i el de Navarcles. A mesura que aquests incendis vagin evolucionant favorablement abocaran més recursos al que s'ha declarat a Manlleu. En tots els casos, Protecció Civil ha enviat missatges ES Alert a la població per confinar-la i evitar més riscos. Es recomana als veïns que tanquin portes i finestres i segueixin les indicacions de les autoritats.
Dia de màxima calor
Avui estem pendents de l’evolució dels incendis que afecten el territori, en un dia marcat per la calor, amb temperatures que poden arribar als 42 graus a l’interior i els 34 al litoral. De fet, l’Observatori Fabra de Barcelona ha registrat 40 graus i mig a un quart de tres de la tarda d’aquest dimecres. Un valor sense precedents en els 112 anys de la sèrie històrica de l’estació meteorològic. A l’estació del Raval, el termòmetre s’ha enfilat fins als 38 graus i a la Zona Universitària s’hi han fregat els 40. Tot això després de la nit més càlida des que es tenen registres. El rècord l’ha marcat l’estació de Portbou, a l’Alt Empordà, amb 31,9 graus a les 22:27h.