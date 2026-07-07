Una vocació que sempre ha anat acompanyada de la música

L'any 2007 va decidir fer un pas més i va crear Escletxa, un grup format per voluntaris que interpreta música cristiana en català amb influències del pop, la rumba, el reggae o el rock. El projecte va néixer gairebé de manera espontània, preparant unes cançons per Nadal, i amb els anys s'ha convertit en un espai de trobada on la música serveix per crear vincles.
Un projecte construït a foc lent
Sense grans pretensions, però amb molta il·lusió, el grup ha anat construint el seu propi camí. El primer disc es va enregistrar durant diversos anys, finançat íntegrament amb els diners obtinguts dels concerts i gràcies a la implicació de tots els seus membres.
Un dels moments més especials va arribar quan Escletxa va actuar al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat davant d'unes 400 persones. Per a Jordi Tres Bosch, aquella actuació va representar "el seu Palau Sant Jordi", una experiència que recorda com un dels grans moments del grup.
També ha vist la llum el videoclip de Sempre tinc present el Senyor, una producció enregistrada durant cinc anys en diferents ciutats europees coincidint amb trobades internacionals de joves. Més enllà de la qualitat tècnica, el mossèn destaca el valor humà del projecte: les hores compartides, les amistats i la il·lusió de construir alguna cosa plegats.
Nous projectes per continuar compartint música
Ara, Escletxa continua mirant endavant. Aquest estiu està previst el llançament de Caminant, el nou senzill de la cantautora Maria Ricard, també voluntària de la parròquia i membre del grup, en un projecte que torna a posar de manifest la voluntat de fer créixer la música des de la proximitat i el compromís.
Per a Jordi Tres Bosch, la música és molt més que un hobby. És una manera d'arribar a les persones, de compartir experiències i de transmetre esperança. Per això Escletxa continua assajant cada diumenge, sense presses ni objectius comercials, convençuts que les millors cançons són les que neixen de la vocació i les ganes de compartir-les.