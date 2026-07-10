Els pagesos del Penedès surten al carrer per la crisi del vi

Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors s'han mobilitzat aquest divendres entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia per reclamar solucions urgents davant la crisi que travessa el sector vitivinícola. La tractorada, convocada per Unió de Pagesos, ha servit per denunciar les dificultats creixents que pateixen els productors de raïm a causa de la caiguda del consum de vi i cava.
El sindicat alerta que l'excedent de raïm podria arribar a representar el 20% de la collita d'enguany, una xifra que la patronal del vi i del cava rebaixa fins al 15%. Els agricultors asseguren que moltes explotacions es troben sense perspectives de comercialització i denuncien també que les poques ofertes que reben es fan a preus insuficients per garantir la viabilitat econòmica de les explotacions.
Davant d'aquest escenari, Unió de Pagesos proposa arrencar almenys 10.000 hectàrees de vinya. La mesura aniria dirigida principalment als pagesos que vulguin retirar-se de l'activitat, mentre que les terres alliberades es podrien destinar a altres conreus, com ara els cereals. Les patronals del sector s'han mostrat disposades a estudiar una reducció de superfície més moderada i no descarten pactar indemnitzacions.
El sindicat també reclama al Govern que activi de manera immediata una destil·lació de crisi per reduir els estocs acumulats als cellers i facilitar l'entrada del raïm de la nova verema. Precisament, el Departament d'Agricultura i l'INCAVI estan acabant de definir un pla d'acció per afrontar una situació marcada tant per l'excedent de raïm a les vinyes com per l'acumulació de vi als cellers.
Segons l'informe Nielsen del 2025, les vendes de vi de les denominacions d'origen catalanes han caigut un 4%, tant en el canal d'alimentació com en l'hostaleria. L'INCAVI atribueix aquesta tendència, en part, a un canvi en els hàbits de consum, especialment entre els joves. El Govern treballa ara en mesures que vagin més enllà de la promoció i el màrqueting, i estudia noves oportunitats comercials en mercats internacionals en creixement per donar sortida a la producció catalana.