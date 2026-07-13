Està funcionant la regulació dels preus del lloguer?

El preu mitjà dels nous contractes de lloguer ha pujat a les zones tensionades de Catalunya fins als 876 €. A Barcelona ciutat, l’import mitjà s’ha elevat fins als 1.137 €, segons dades de l'Incasòl. En una entrevista a "La Brúixola", el catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, explica que les dades de l'estudi es basen en les fiances dipositades pels propietaris, un indicador que està condicionat pels mateixos límits de preu fixats per la normativa. “Les fiances depenen dels límits dels lloguers. Necessàriament mostraran una reducció”, afirma.
García Montalvo defensa que l’impacte de la regulació s’hauria de mesurar a través d’altres indicadors, com ara l’evolució de l’oferta de lloguer o si les persones amb menys recursos tenen més facilitat per accedir a un habitatge. Segons ha explicat, les dades disponibles apunten que l’oferta s’ha reduït i que els nous inquilins tenen, de mitjana, rendes més altes que fa uns anys. Per això, considera que encara no hi ha prou evidències per assegurar que la regulació està assolint el seu principal objectiu. “L’objectiu no ha de ser reduir els preus, sinó que la gent amb pocs recursos pugui trobar un lloguer adequat als seus recursos”, conclou.