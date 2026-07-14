Els viticultors del cava pressionen Freixenet perquè recuperi producció i ajudi a absorbir l'excedent de raïm

Els viticultors del cava han decidit passar a l'ofensiva i pressionar públicament les grans empreses elaboradores perquè ajudin a absorbir l'excedent de raïm que es preveu per a aquesta verema. Reclamen especialment a companyies com Freixenet que recuperin progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de sequera, una mesura que, asseguren, ajudaria a donar estabilitat al sector.
Els productors argumenten que, quan hi va haver manca de raïm, van entendre que les grans caves haguessin d'adoptar decisions excepcionals per mantenir els seus mercats. Ara, però, amb una collita que es preveu notablement superior, esperen que aquestes empreses també facin un pas endavant. Així ho ha defensat el vicepresident de Foment i president de l'Institut Agrari Català de Sant Isidre, Baldiri Ros.
Per evitar que aquestes situacions es repeteixin en el futur, els viticultors també proposen la creació d'una taula de negociació específica del cava, una mena d'interprofessional que permeti asseure elaboradors i productors per pactar estratègies comunes i donar més estabilitat al sector.
Pel que fa a les administracions, reclamen mesures urgents per donar sortida als excedents. Defensen que és preferible destinar recursos públics a obrir nous mercats i impulsar les exportacions que no pas recórrer a la destil·lació de crisi per convertir el vi sobrant en alcohol industrial.
A més, rebutgen l'arrencada de vinyes com a fórmula per reduir la producció. Consideren que seria una mesura traumàtica per al territori i alerten que el futur del Penedès està estretament lligat a la salut de la D.O. Cava. Per això adverteixen que, si no es garanteix la viabilitat del sector, les conseqüències econòmiques i socials es faran notar a tota la comarca.