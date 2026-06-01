Catalunya es manté com la segona comunitat amb menys consciència religiosa

Catalunya continua sent una de les comunitats amb menys consciència religiosa de l’Estat, segons l’informe Laïcitat en xifres 2026 de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Només el 49,9% de la població es declara religiosa, mentre que el 47,6% afirma no tenir cap adscripció. Només el País Basc presenta un percentatge inferior.
Al conjunt de l’Estat, la religiositat arriba al 58,6%, amb comunitats com Extremadura (72%) o Andalusia (66%) molt per sobre de la mitjana catalana.
L’informe destaca que la no religiositat s’ha consolidat com una realitat estructural i que cada vegada més persones es declaren atees, agnòstiques o indiferents.
Els joves, el grup menys religiós però amb més diversitat
Entre la població de 18 a 34 anys, més de la meitat no es considera creient. Tot i això, els últims anys hi ha hagut un lleuger repunt de la religiositat juvenil, especialment pel que fa a la diversitat de confessions, que supera el 4,5%.
Les dones continuen sent més religioses que els homes (63% davant 54%), però entre els joves passa el contrari: els homes creients són més practicants que les dones.
La pràctica religiosa també ha caigut de manera notable: del 59% al 33% en 25 anys.
Matrimonis i educació
El matrimoni civil s’ha consolidat com la forma majoritària d’unió. A Catalunya, el 91,2% de les unions són civils, gairebé deu punts per sobre de la mitjana estatal (83,6%).
L’evolució és contundent: el 1994, els matrimonis confessionals representaven el 77,3% del total; el 2024, només el 16,4%.
A escala territorial, el matrimoni civil supera el 75% a totes les comunitats, amb xifres especialment altes al País Basc (92,4%), Illes Balears (91,5%) i Catalunya (91,2%).
En l’àmbit educatiu, el 17,4% de l’alumnat no universitari de Catalunya —uns 244.877 estudiants— està matriculat en centres catòlics, una proporció similar a la mitjana estatal (18%).
Catalunya compta amb 379 centres catòlics, el 8,4% del total, i gairebé tots (368) són concertats.
Un país cada vegada més laic
Segons l’informe, la secularització avança de manera sostinguda i les diferències territorials reflecteixen factors culturals i socials que modulen la velocitat del canvi. Tot i que la religió continua sent majoritària a l’Estat, la distància entre creients i no creients s’ha reduït de manera notable en les darreres dècades.