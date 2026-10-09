Del 10, 11, 12 ,17 y 18 octubre

XIII Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes

Una veintena de patios, la mayoría particulares, podrán descubrirse en esta XIII Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Cartel XIII Ruta de los Patios
XIII Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes

El interior del patrimonio arquitectónico de Villanueva de los Infantes se hace un hueco en la agenda de este largo fin de semana, con continuidad el 17 y 18 de octubre. Una veintena de palacetes y casas históricas del municipio, muchas de ellas propiedades particulares, van a poder visitarse en la XIII edición de la Ruta de los Patios. Espacios fundamentales en la forma de vida de las generaciones que nos precedieron, conservados con celo, destaca el concejal de Cultura y Turismo infanteño, Francisco Javier Peinado.

Esta celebración, organizada por la Plataforma Campo de Montiel-Origen del Quijote, está consolidada en el calendario de la localidad y atrae miles de visitantes, este año podría incluso superar sus previsiones al contar con un festivo extra.

De forma paralela se organizan diferentes actividades culturales en los propios patios: poesía, música y teatro.

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