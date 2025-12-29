El PP de Valdepeñas hace balance de 2025: "El año de las pérdidas y del fracaso socialista"

Para el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valdepeñas este 2025 se ha visto la peor cara del PSOE, con un Gobierno municipal que ha aprovechado la ausencia de concejales de la oposición en el salón de plenos para aprobar los presupuestos del próximo ejercicio o la subida de las tasas de las instalaciones deportivas.

Una forma de hacer política que, según la portavoz de los populares, Cándida Tercero, muestra "una falta de ética" y menosprecia la democracia.

"Este 2025 hemos visto la peor cara del PSOE, un partido que ha gobernado con despotismo y una falta total de empatía. Han llegado al extremo de aprovechar la ausencia puntual de concejales de la oposición en los plenos para sacar adelante la subida de las tasas de las instalaciones deportivas y posteriormente los presupuestos municipales. Esto ha indicado una falta de ética y de valor hacia la democracia, que ha conseguido algo histórico en esta ciudad y es unir a toda la oposición de diferentes ideologías, porque para nosotros, por encima de las siglas, por encima de todo, está Valdepeñas."

En su balance del año que está a punto de finalizar, Tercero sitúa como "lo más grave" que ha ocurrido en materia de gestión, y que hipoteca el desarrollo de Valdepeñas, la pérdida de 15 000 000 euros de la subvención de los fondos europeos EDIL.

"Eran fondos necesarios e imprescindibles para el desarrollo económico. Perder esta inversión es una traición al futuro de nuestros jóvenes y de nuestras empresas. Las gestiones hay que hacerlas antes, no cuando ya no tiene remedio y hemos quedado fuera de estos fondos", ha afirmado Tercero.

Los populares son también muy críticos con el Ejecutivo liderado por el alcalde socialista Jesús Martín, al que reprochan que no se instalen en Valdepeñas empresas que creen empleo estable o que servicios públicos importantes, como la estación de tren o el hospital, se deterioren mientras aumenta la presión fiscal convirtiendo a sus vecinos en "ciudadanos de tercera".