Moral de Calatrava se vuelca un año más en la organización de su belén viviente

Moral de Calatrava ofrece este sábado una propuesta inmersiva, al convertir su casco histórico en un belén viviente con alrededor de 150 figurantes y 32 escenas que transitar por una docena de calles del municipio.

La anunciación, el sueño de José, los santos inocentes, el nacimiento o los Reyes de Oriente, se complementan con la recreación de profesiones artesanales que, junto al atrezo, el ambiente y la iluminación, aportan realismo.

Todo el pueblo se implica en su organización y montaje, explica en una entrevista en Onda Cero una de las coordinadoras, María José Rubio.

Esta es la décimo séptima edición de este belén viviente de Moral de Calatrava, que organiza la parroquia de San Andrés Apóstol y se ha convertido en una cita a la que acuden cada año miles de personas.

Un año más, el belén viviente de Moral de Calatrava tiene un carácter solidario. Los donativos se destinarán a un centro de desintoxicación que trabaja por la reinserción de personas con adicciones.