Este sábado 27 de diciembre

Moral de Calatrava se vuelca un año más en la organización de su belén viviente

Alrededor de 150 figurantes y 32 escenas que transforman en un belén viviente el casco histórico de Moral de Calatrava.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Moral de Calatrava se vuelca un año más en la organización de su belén viviente

Moral de Calatrava ofrece este sábado una propuesta inmersiva, al convertir su casco histórico en un belén viviente con alrededor de 150 figurantes y 32 escenas que transitar por una docena de calles del municipio.

La anunciación, el sueño de José, los santos inocentes, el nacimiento o los Reyes de Oriente, se complementan con la recreación de profesiones artesanales que, junto al atrezo, el ambiente y la iluminación, aportan realismo.

Todo el pueblo se implica en su organización y montaje, explica en una entrevista en Onda Cero una de las coordinadoras, María José Rubio.

Esta es la décimo séptima edición de este belén viviente de Moral de Calatrava, que organiza la parroquia de San Andrés Apóstol y se ha convertido en una cita a la que acuden cada año miles de personas.

Un año más, el belén viviente de Moral de Calatrava tiene un carácter solidario. Los donativos se destinarán a un centro de desintoxicación que trabaja por la reinserción de personas con adicciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer