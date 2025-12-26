Chicolandia en Valdepeñas, un espacio de diversión infantil

Chicolandia abre sus puertas este sábado en Valdepeñas. Del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en el Pabellón Ferial Esteban López Vega, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

Este espacio de ocio y entretenimiento vuelve a contar con talleres, realizados en colaboración con asociaciones locales, y atracciones infantiles, este año como novedad con un castillo hinchable de 400 m². David Sevilla, concejal de Festejos.

PARA NIÑOS CON ALTA SENSIBILIDAD AL RUIDO

Chicolandia vuelve a apostar por ser una propuesta inclusiva, con unas horas reservadas sin sonido para niños con alta sensibilidad al ruido y a las luces. Los días 27 y 28 de diciembre y 2 de enero, de diez a once de la mañana.

En esta ocasión el cartel de Chicolandia, es obra de María José Muñoz, de 10 años y alumna del Colegio Maestro Juan Alcaide.