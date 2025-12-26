Navidad 2025 en Valdepeñas

Chicolandia en Valdepeñas, un espacio de diversión infantil

La principal novedad de este año en Chicolandia un castillo hinchable de 400 metros cuadrados.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Chicolandia en Valdepeñas, un espacio de diversión infantil

Chicolandia abre sus puertas este sábado en Valdepeñas. Del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en el Pabellón Ferial Esteban López Vega, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

Este espacio de ocio y entretenimiento vuelve a contar con talleres, realizados en colaboración con asociaciones locales, y atracciones infantiles, este año como novedad con un castillo hinchable de 400 m². David Sevilla, concejal de Festejos.

PARA NIÑOS CON ALTA SENSIBILIDAD AL RUIDO

Chicolandia vuelve a apostar por ser una propuesta inclusiva, con unas horas reservadas sin sonido para niños con alta sensibilidad al ruido y a las luces. Los días 27 y 28 de diciembre y 2 de enero, de diez a once de la mañana.

En esta ocasión el cartel de Chicolandia, es obra de María José Muñoz, de 10 años y alumna del Colegio Maestro Juan Alcaide.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer