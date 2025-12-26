En La Solana, Manzanares y Valdepeñas puntos de vacunación frente a la gripe

Exclusivamente este lunes 29 de diciembre

El Centro de Salud Manzanares I, el Centro de Salud de La Solana y el Hospital General de Valdepeñas, en la sala de extracciones, entre los puntos de vacunación frente a la gripe que el Gobierno regional pondrá a disposición de la ciudadanía, solo el lunes 29 de diciembre.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Solo el próximo lunes, 29 de diciembre, el Gobierno regional pone a disposición de la ciudadanía tres puntos de vacunación frente a la gripe.

El Centro de Salud de La Solana, el Centro de Salud de Manzanares I y en el Hospital General de Valdepeñas, donde se administrará la vacuna en la sala de Extracciones.

Con esta finalidad estos tres lugares estarán abiertos desde las 09:00 horas a las 20:00 horas para la población en general.

Montserrat Hernández, directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, anima a la población que todavía no lo haya hecho a vacunarse.

DATOS VACUNACIÓN

En Castilla-La Mancha ya se han administrado vacunas frente a la gripe al 57,7% de los mayores de 60 años. También hay más de 50 000 menores de 14 años y se han administrado unas 102 000 a personas entre 14 y 59 años.

