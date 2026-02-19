Valdepeñas anfitrión del IV Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha

Valdepeñas se convierte en anfitrión del IV Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, unas jornadas organizadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible y con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

25 y 26 de febrero, en el Centro Cultural La Confianza, con la participación de profesionales y técnicos en diferentes áreas, entidades y personas particulares.

Esta es la primera vez que este encuentro se celebra en la provincia de Ciudad Real y Valdepeñas ha sido elegida para acogerlo por varias razones, señala la teniente de alcalde, Vanessa Irla.

Presentación IV Encuentro Regional de Educación Ambiental | Este año se celebra en Valdepeñas

Las jornadas se desarrollan bajo el título Abordar los riesgos naturales desde la Educación Ambiental, una temática de plena actualidad debido a fenómenos como la DANA o, justo en estas semanas, la cadena de borrascas con fuertes vientos y lluvias que hemos sufrido, ha señalado el delegado provincial de Desarrollo Sostenible. Para Agustín Espinosa una elección con mucho sentido cuando hay mucho negacionismo y es especialmente concienciar e informar sobre cómo contribuir a evitar ciertos riesgos.

El Ayuntamiento de Valdepeñas aporta una novedad a este Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, complementando su programación de conferencias y mesas redondas con la realización, en los colegios de la localidad, de los talleres de educación ambiental "Este clima está loco". Están centrados en alumnado de 5º de Primaria y en ellos está prevista la participación de 270 niños y niñas, a lo largo de toda la semana próxima.