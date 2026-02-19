25 y 26 de febrero en el Centro Cultural La Confianza

Valdepeñas anfitrión del IV Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha

Las jornadas, bajo el lema "Abordar los riesgos naturales desde la Educación Ambiental", analizarán desde esta perspectiva incendios, inundaciones, olas de calor y frío, intentando concienciar e informar.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Valdepeñas se convierte en anfitrión del IV Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, unas jornadas organizadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible y con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

25 y 26 de febrero, en el Centro Cultural La Confianza, con la participación de profesionales y técnicos en diferentes áreas, entidades y personas particulares.

Esta es la primera vez que este encuentro se celebra en la provincia de Ciudad Real y Valdepeñas ha sido elegida para acogerlo por varias razones, señala la teniente de alcalde, Vanessa Irla.

Las jornadas se desarrollan bajo el título Abordar los riesgos naturales desde la Educación Ambiental, una temática de plena actualidad debido a fenómenos como la DANA o, justo en estas semanas, la cadena de borrascas con fuertes vientos y lluvias que hemos sufrido, ha señalado el delegado provincial de Desarrollo Sostenible. Para Agustín Espinosa una elección con mucho sentido cuando hay mucho negacionismo y es especialmente concienciar e informar sobre cómo contribuir a evitar ciertos riesgos.

El Ayuntamiento de Valdepeñas aporta una novedad a este Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, complementando su programación de conferencias y mesas redondas con la realización, en los colegios de la localidad, de los talleres de educación ambiental "Este clima está loco". Están centrados en alumnado de 5º de Primaria y en ellos está prevista la participación de 270 niños y niñas, a lo largo de toda la semana próxima.

