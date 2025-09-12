La plantación de árboles en calles y plazas siguiente paso en la renaturalización urbana de Valdepeñas

Valdepeñas plantará 10 000 nuevos árboles en los próximos tres años, especies autóctonas y resilientes capaces de desarrollarse y adaptarse a las condiciones climáticas de esta zona. La mitad de estos ejemplares en el núcleo urbano, en calles, plazas y parques, la otra mitad en zonas periurbanas como El Peral y Las Aguas.

La masa vegetal del término municipal se complementará con 18 000 arbustos y plantas trepadoras, que ayudarán a retener la tierra y la humedad.

Estas son dos de las principales líneas de acción del Plan de Renaturalización Urbana de Valdepeñas, que ya ha dado sus primeros pasos. Es a partir de ahora, sin embargo, cuando los avances sean más visibles. Quedan atrás los rigores del verano y es posible comenzar las plantaciones de arbolado. Gregorio Sánchez, teniente de alcalde de Medio Ambiente.

El fin último es que esos árboles lleguen a la madurez, proporcionado sombra y aliviando las altas temperaturas, con temporadas cada vez más largas debido al cambio climático, para hacer de Valdepeñas un lugar más habitable.

Para ello el Ayuntamiento, con el asesoramiento técnico especializado de la Fundación FIRE, ha contemplado aspectos prácticos y específicos para las características de la localidad que aumenten las posibilidades de éxito, señala Sánchez.

La promoción de la fauna silvestre urbana completará la biodiversidad del ecosistema. Insectos, aves o murciélagos que polinizan o controlan plagas, manteniendo un equilibrio natural.

Instalación de cajas nido | Ayuntamiento de Valdepeñas

Concienciación y formación también son fundamentales, el Ayuntamiento ha empezado por su propia área de Parques y Jardines con cursos específicos para actualizar y mejorar los conocimientos de los trabajadores municipales. Y, además, el objetivo es que la comunidad participe y sea consciente de que plantas y animales no son sustituibles como mobiliario urbano, si no seres vivos que hacen una aportación imprescindible para completar el círculo de la vida.

PRUVal subvencionado con 3,34 millones de euros

El Plan de Renaturalización Urbana de Valdepeñas ha conseguido el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una ayuda de 3,34 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos FEDER. Es el único municipio de Castilla-La Mancha de los doce seleccionados.