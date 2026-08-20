Nuevo mural artístico en "Valcentro"

La iniciativa busca recuperar la memoria del mercado y, al mismo tiempo, animar a los vecinos a seguir comprando en sus puestos. El Ayuntamiento de Valdepeñas considera que mantener vivo el comercio local es fundamental.

Julia Cejudo, concejala de promoción económica, valora esta nueva imagen para el edificio de Valcentro, y valora el esfuerzo que realizan las personas que trabajan en él

El mural está situado en la parte superior del edificio y está hecho con colores vivos y diferentes escenas y personajes relacionados con la historia del mercado. Rubén Serrano ha sido el artista encargado, y así ha explicado que la idea de su pintura se basó en historias, escenas y personajes icónicos del mercado y de la Ciudad del Vino. Además, la gente que pasaba de camino le resultó como fuente de inspiración y de apoyo para seguir adelante y para probar nuevos diseños.

Julia Cejudo ha aprovechado para recordar que quedan puestos libres en el mercado, y que autónomos y emprendedores puede solicitarlos a través del Ayuntamiento.