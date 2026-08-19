Buscan a un hombre de 73 años de Torre de Juan Abad

Se busca a un hombre de 73 años, Javier Basterra, de Torre de Juan Abad, que está en paradero desconocido desde este martes. Su familia pide ayuda para localizarlo.

Salía de casa sobre las tres menos cuarto de la tarde con su vehículo, un SEAT Ateca, gris oscuro, matrícula 3686 KLK.

Tiene pelo gris, ojos marrones y lleva puesto un pantalón corto azul marino, camiseta gris de manga corta y unas zapatillas de estar por casa, tipo chanclas, azul oscuro (con un dibujo de una tabla de surf), ha detallado a Onda Cero su hija.

También explica que su padre tiene demencia, aunque responde a su nombre Javier Basterra.

Se busca a Javier Basterra, 73 años | Torre de Juan Abad

No se sabe qué dirección tomó cuando cogió el coche y toda información puede ser de gran importancia.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han iniciado labores de búsqueda y su familia ha pedido colaboración ciudadana a través de redes sociales para que cualquier persona que pueda haberlo visto, o que tenga alguna información sobre su paradero lo notifique.