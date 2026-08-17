La Guardia Civil auxilia en Almuradiel a un motorista envuelto en llamas

La Guardia Civil auxilia a un motorista envuelto en llamas. Los agentes intervinientes, pertenecientes al Puesto de Moral de Calatrava, estaban prestando servicio preventivo por la carretera N-IV, a la altura del punto kilométrico 231, término municipal de Almuradiel, cuando observaron una motocicleta ardiendo en el margen derecho de la calzada, mientras el conductor rodaba por el suelo envuelto en llamas.

"Debido a la gravedad de la situación y el inminente riesgo para la vida del accidentado, la patrulla se dirigió con la máxima celeridad hasta el lugar. Los componentes poniendo en riesgo su propia integridad física, procedieron de forma inmediata a sofocar las llamas que envolvían el cuerpo del motorista, consiguiendo extinguirlas, evitando así, que las gravísimas quemaduras continuasen propagándose", explica la portavoz de la Guardia Civil, Manuela Santiago.

Después de apagar las llamas, la patrulla llamó a la central de la Guardia Civil para que activase servicios sanitarios de emergencia y bomberos. Una vez llegó la ambulancia, la víctima fue trasladada al Hospital de Valdepeñas para recibir atención médica urgente y, posteriormente, fue derivada a una unidad de quemados del Hospital de Getafe por la gravedad de las quemaduras.

La decidida, inmediata y eficaz actuación de la patrulla resultó determinante para preservar la vida del motorista, minimizando las graves quemaduras que presentaba en casi la totalidad de su cuerpo y permitiendo su rápida asistencia sanitaria, destaca la Guardia Civil en su nota de prensa.