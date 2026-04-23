LABORAL

En Manzanares concentración de los trabajadores de Brahm para exigir mejoras salariales

La plantilla de la empresa Brahm de Manzanares se moviliza para exigir mejoras salariales, exigen subidas acordes a lo establecido en el Convenio Colectivo del Metal de Ciudad Real y avanzan que están dispuestos a ir a la huelga.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

En Manzanares concentración de los trabajadores de Brahm para exigir mejoras salariales

Los trabajadores de la multinacional Brahm en Manzanares se han concentrado hoy a las puertas de la factoría para exigir mejoras salariales en sus nóminas.

El Comité de Empresa exige para los años 2026, 2027 y 2028 subidas del 4%, acordes a lo establecido en el Convenio Colectivo del Metal de la provincia de Ciudad Real.

Las negociaciones del convenio de Brahm comenzaron en enero de este año sin que la dirección haya mostrado hasta el momento voluntad y disposición a llevar a cabo una verdadera actualización del poder adquisitivo del alrededor de 150 personas que componen la plantilla.

Después de meses sin avances en la mesa de negociación, los trabajadores y trabajadores han decidido mostrar su descontento en concentraciones que se repiten en turno de mañana y tarde todos los martes y jueves, una protesta que, en breve, dará paso a una huelga si la postura de la dirección no cambia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer