En Manzanares concentración de los trabajadores de Brahm para exigir mejoras salariales

Los trabajadores de la multinacional Brahm en Manzanares se han concentrado hoy a las puertas de la factoría para exigir mejoras salariales en sus nóminas.

El Comité de Empresa exige para los años 2026, 2027 y 2028 subidas del 4%, acordes a lo establecido en el Convenio Colectivo del Metal de la provincia de Ciudad Real.

Las negociaciones del convenio de Brahm comenzaron en enero de este año sin que la dirección haya mostrado hasta el momento voluntad y disposición a llevar a cabo una verdadera actualización del poder adquisitivo del alrededor de 150 personas que componen la plantilla.

Después de meses sin avances en la mesa de negociación, los trabajadores y trabajadores han decidido mostrar su descontento en concentraciones que se repiten en turno de mañana y tarde todos los martes y jueves, una protesta que, en breve, dará paso a una huelga si la postura de la dirección no cambia.