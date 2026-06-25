"Hoy puede ser un gran día" para donar sangre, llamamiento a la población de Valdepeñas y Campo de Montiel

Cada donación de sangre puede salvar al menos tres vidas. Hablamos de un líquido siempre necesario en operaciones quirúrgicas o para el tratamiento de algunas enfermedades, a través de la aféresis, como explica Pilar Muñoz, coordinadora médica del Centro de Transfusión de Ciudad Real.

Donar sangre en verano es, si cabe, más importante porque suelen descender las reservas cuando son muchas las necesidades. Los desplazamientos por carretera se incrementan y el alto tránsito de vehículos también supone un mayor número de accidentes de tráfico.

En este contexto se enmarca la macrodonación convocada por la Hermandad de Donantes de Sangre de Valdepeñas. Durante toda la mañana han pasado por el Centro Cultural La Confianza numerosas personas, todas con un fin altruista, recuerda Fausto Marín, presidente de la Hermandad.

Cuarenta profesionales sanitarios, divididos en dos equipos, atienden a los donantes hoy en Valdepeñas. Donar sangres es muy sencillo, requiere solo quince minutos y todavía hay tiempo. Esta tarde estarán de nuevo abiertas las puertas del Centro Cultural La Confianza.