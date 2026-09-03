Eva y Qué llega a Valdepeñas de la mano de Onda Cero

Onda Cero Valdepeñas vuelve a apostar por el humor con el espectáculo de la cómica y monologuista Eva y Qué, este jueves 3 de septiembre en el Auditorio Francisco Nieva.

Con todas las invitaciones agotadas desde hace semanas, la artista propone 90 minutos con un solo objetivo, "desconectar de la rutina y disfrutar al máximo".

Onda Cero se suma con esta cita a la programación de las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas, manteniendo su compromiso de traer a los mejores artistas, asegurando una divertida velada que dejará al público con ganas de repetir el próximo año.