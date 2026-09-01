Valdepeñas inaugura hoy las LXXIII Fiestas de la Vendimia y el Vino

Valdepeñas celebra del 1 al 8 de septiembre las LXXIII Fiestas de la Vendimia y el Vino, con una programación que incluye una amplia oferta de actividades para todo tipo de edades y gustos.

Se estima que, en base a los datos de años anteriores, unas 1 500 personas pasen por la Oficina de Turismo de Valdepeñas durante las Fiestas de la Vendimia y el Vino y los conciertos llegan a contabilizar, en total, más de 20 000 espectadores, según fuentes municipales consultadas por Onda Cero.

Hoy desfile de peñas y acto inaugural, con el pregón de la peña manijera 'Cuenta con vino', formada por personas con discapacidad, y el brindis del alcalde, Jesús Martín.

En cuanto a los conciertos, en la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza Marta Santos y Mónica Naranjo.

Y en la Plaza de España, de forma gratuita, orquestas, homenajes musicales y artistas reconocidos, como la mítica banda de rock Medina Azahara, que después de cuarenta y cinco años se despide de los escenarios este 2026.

También la cantante Merche, el festival 'Un viaje a los 90' y Momo, considerada la banda tributo a Queen más importante de España y una de las más destacadas a nivel mundial.

El festejo taurino es el 5 de septiembre, con los diestros Antonio Ferrera, Aníbal Ruiz y David Fandilla 'El Fandi'.

Las fiestas finalizarán con la procesión en honor a la Virgen de Consolación, patrona de la ciudad, el 8 de septiembre.