El PP de Valdepeñas media hora en la programación de las Fiestas de la Vendimia y el Vino para atender a la manifestación a favor de Ceuta

El PP insta públicamente al equipo de Gobierno local del PSOE a modificar la programación prevista para la jornada del próximo martes, 1 de septiembre, para que no coincida con la convocatoria de manifestación en apoyo a Ceuta de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La FEMP ha propuesto concentraciones en esa fecha, a las 20:00 horas, ante la extrema gravedad de la situación socioeconómica y humanitaria por la que están atravesando la Ciudad Autónoma y los ceutíes.

En este contexto, el PP pide que el aplazamiento temporal de los actos previstos sea durante media hora, desde las 20.00 h hasta las 20.30 h.

Cándida Tercero, presidenta del PP en Valdepeñas, ha expuesto que los valdepeñeros y valdepeñeras pueden asistir sin tener la necesidad de perderse la feria. Defiende que la celebración puede tener un hueco para recordar a los afectados y confía en que el Gobierno municipal acepte la propuesta.