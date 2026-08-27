Nuevo dispositivo especial de limpieza y servicios públicos para las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas

El dispositivo busca mantener limpia la ciudad durante unas fiestas que proyectan la imagen de Valdepeñas al exterior. El Ayuntamiento hace hincapié en reducir los residuos de un solo uso y la recogida de basura.

El equipo está formado por 28 personas y 20 vehículos en limpieza viaria; 22 trabajadores en edificios municipales. Se añadirán 55 contenedores, 300 papeleras, 25 contenedores industriales y 43 aseos químicos. También durante estos días, en las calles más cercanas a la plaza, se está difuminando un líquido repelente de orines. No habrá recogida de basura la noche del 7 al 8 de septiembre.

Gregorio Sánchez, concejal de Medioambiente, ha trasladado a vecinos y peñas que, si se trabaja entre todos por la causa, las fiestas serán un espacio agradable y acogedor para todos.

El Ayuntamiento de Valdepeñas continuará difundiendo, ya sea a través de las redes sociales o por pegatinas y carteles distribuidos por la ciudad, recomendaciones para fomentar el uso de papeleras, contenedores y aseos.