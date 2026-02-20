Abre la 18ª Feria del Stock de Manzanares

Ya ha abierto sus puertas la 18ª Feria del Stock de Manzanares. El pabellón de muestras del recinto ferial se convierte, hasta el próximo domingo, en un centro comercial donde encontrar una amplia gama de productos de diversidad de sectores.

22 empresas locales, y una de La Solana, ofrecen sus productos con atractivos descuentos, que en algunos casos pueden superar el 50%. Julián Nieva, alcalde de Manzanares.

La Feria del Stock de Manzanares abre en horario de mañana, de 11 a 14 horas, y de tarde, de 17 a 21 horas. Excepto el domingo que cierra a las siete "a petición de las empresas expositoras". Una hora antes de la clausura se llevará a cabo el sorteo de los tres vales canjeables de 100 euros cada uno entre todas las personas que realicen tres compras de al menos 20 euros.

Como es habitual, para facilitar las compras a las familias se habilitará una zona infantil.