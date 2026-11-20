La iniciativa recoge las principales reivindicaciones de las educadoras infantiles de Toledo, en consonancia con las demandas de la Plataforma Estatal 0-3, y pone el foco en las carencias que arrastra un ciclo educativo fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional, social y lingüístico de los niños y niñas.

El concejal socialista, Francisco Rueda ha señalado que “la educación de 0 a 3 años no puede seguir siendo la gran olvidada del sistema educativo. Es una etapa plenamente educativa, en la que se construyen los cimientos del desarrollo de nuestros niños y niñas, y necesita recursos, reconocimiento y profesionales con condiciones laborales dignas”.

El concejal socialista ha subrayado que reconocer el carácter educativo de esta etapa, tal y como establece la LOMLOE, debe traducirse en medidas concretas. “No hablamos de reivindicaciones nuevas, sino de demandas de las educadoras que llevan años esperando respuesta. La calidad educativa empieza desde el nacimiento y no podemos permitir que dependa de la precariedad de quienes atienden y educan a nuestros pequeños”, ha afirmado.

Entre las principales propuestas de la moción figura la reducción de las ratios en las aulas y la implantación de la pareja educativa, con el fin de garantizar una atención más individualizada y segura. También se reclama avanzar hacia una red pública de educación infantil de 0 a 3 años gratuita, universal y de calidad, con un modelo común que evite desigualdades y fragmentaciones.

La iniciativa socialista plantea, además, equiparar el calendario escolar de este ciclo al del segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, reconocer tiempos no lectivos dentro de la jornada laboral para la programación pedagógica y las tareas administrativas, y reforzar los recursos destinados a la atención a la diversidad, incluyendo expresamente esta etapa en el decreto de inclusión educativa.

Asimismo, la moción reclama mejorar las condiciones laborales de las educadoras infantiles y poner fin a la precariedad que afecta al colectivo, dignificando una labor profesional imprescindible para la sociedad.

“Detrás de cada aula de 0 a 3 años hay profesionales que desarrollan una labor educativa esencial y que necesitan tiempo, recursos y condiciones adecuadas para poder realizarla. No se puede exigir calidad educativa mientras se mantienen ratios elevadas, falta de personal especializado y condiciones laborales que no reconocen la responsabilidad de su trabajo”, ha añadido Rueda.

Por último, el Grupo Municipal Socialista propone que el Ayuntamiento de Toledo muestre expresamente su apoyo institucional a las reivindicaciones de las educadoras infantiles y traslade los acuerdos al Ministerio de Educación y a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para que impulsen los cambios normativos necesarios.