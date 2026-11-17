El álbum reúne a todas las hermandades de Toledo capital e incorpora una representación de Ocaña y Talavera de la Reina. Sus 486 cromos incluyen carteles de Semana Santa, fotografías históricas y la sección especial HolyFlash, que ofrece diferentes perspectivas del patrimonio cofrade.

Toledo se suma así al universo HolyCards, ya presente en Andalucía y en ciudades como Zamora, Zaragoza y Salamanca, ampliando un proyecto que combina coleccionismo y divulgación cultural para acercar las tradiciones cofrades a todos los públicos y transmitir su legado a las nuevas generaciones.

La iniciativa cuenta con el apoyo de CaixaBank, García Millán, Helvetia, Artabán y Pepe Pinreles, patrocinadores que contribuyen a la difusión del patrimonio y las tradiciones toledanas.

Además, HolyCards impulsará las HolyQuedadas, encuentros de intercambio organizados junto a hermandades y patrocinadores para que los aficionados completen sus colecciones y compartan esta afición.

Las entidades interesadas en organizar estas jornadas podrán contactar con HolyCards. La experiencia se completa con EstampitApp, la aplicación que permite llevar el control de los cromos conseguidos y pendientes, conversar con otros coleccionistas y consultar las novedades del proyecto.