Cáritas retira sus contenedores de recogida de ropa usada en Toledo

No obstante, Cáritas Diocesana de Toledo continuará con parte de la red de contenedores en la ciudad para seguir manteniendo los puestos de trabajo de inserción y la acción social, según ha informado la entidad en nota de prensa.

La medida, han lamentado, "afectará directamente a la contratación de colectivos en exclusión y vulnerabilidad social, limitando sus posibilidades de integración". La Empresa de Inserción de Cáritas Diocesana de Toledo ofrece a estas personas un acompañamiento integral "que raramente encuentran en otros sectores".

Actualmente, once trabajadores en situación de vulnerabilidad "dependen del programa de recogida de ropa para acceder a un empleo digno". Esta decisión se produce tras los intentos de Cáritas Diocesana de Toledo por renovar el acuerdo suscrito en 2019, que ha garantizado durante años la prestación del servicio de recogida, transporte, almacenamiento y gestión de la ropa usada como residuo urbano, y alcanzar un nuevo acuerdo que contemple la remuneración de dicho servicio.

Desde Cáritas apuntan que la necesidad de establecer una contraprestación económica responde a la evolución de la situación del sector textil de segunda mano a nivel mundial, marcada, entre otros factores, por la saturación de los mercados y los conflictos armados.

Estas circunstancias han deteriorado las condiciones de viabilidad económica del sector, haciendo difícilmente sostenible que un servicio de estas características pueda seguir prestándose de manera gratuita.

Desde la aprobación de la Ley de Residuos de 2022, las entidades locales están obligadas a prestar el servicio municipal de recogida selectiva de ropa. Sin embargo, Cáritas afirma que ha venido realizando esta labor "sin coste alguno para el Ayuntamiento". Durante estos más de siete años, la entidad ha recogido aproximadamente siete millones de kilos de ropa usada, "contribuyendo activamente a la gestión de este residuo y favoreciendo su aprovechamiento mediante la reutilización y otras vías de tratamiento".

Esta labor se mantuvo incluso en los años en que la empresa concesionaria de residuos del Ayuntamiento de Toledo optara por instalar contenedores de otra entidad que, finalmente, abandonó el servicio de recogida textil el pasado mes de mayo.

La prestación de este servicio municipal ha tenido, además, una "trascendental dimensión social", asegura Cáritas. La actividad de Inserta Toledo "ha permitido generar numerosas oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas derivadas desde los propios Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, a través de itinerarios de inserción sociolaboral orientados a favorecer su autonomía, mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado laboral ordinario".

Durante todo este periodo, Cáritas ha desarrollado este trabajo "de manera gratuita" para la ciudad, facilitando a la ciudadanía un sistema eficiente de recogida separada.

La finalización de la recogida en los contenedores rojos de la vía pública no supone el cese de la actividad del área de Economía Social de Cáritas Diocesana de Toledo. La empresa de inserción Inserta Toledo continuará desarrollando su labor de inclusión sociolaboral y mantendrá tanto el servicio de ayuda social en materia de vestuario como la actividad comercial de las tiendas Moda re- de Toledo y Talavera de la Reina.

La entidad seguirá trabajando "con determinación" para que esta actividad "continúe generando un impacto positivo en el cuidado del medioambiente y en la creación de empleo digno para quienes más lo necesitan".