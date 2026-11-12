La Diputación de Toledo contará en 2027 con un presupuesto de 216,2 millones de euros

Cedillo ha comparecido acompañada por los miembros de su equipo de Gobierno, entre ellos el vicepresidente primero y diputado de Cooperación, Jesús Guerrero; el vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias; el vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo y Promoción Turística, Joaquín Romera; el vicepresidente de Protección Civil y Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, Juan Carlos Sánchez; y la portavoz y diputada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, así como el resto de integrantes del Gobierno provincial.

La presidenta ha destacado que las cuentas de 2027 responden a una planificación centrada en las necesidades de los municipios, la prestación de los servicios públicos, las inversiones en infraestructuras y la atención social, dentro del marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En este sentido, ha subrayado que las partidas destinadas a la consolidación y refuerzo de la cooperación económica con los ayuntamientos, el empleo y el impulso de los servicios públicos supramunicipales superan los 106 millones de euros, destinados a mejorar la vida de los vecinos de la provincia.

«Se trata de un presupuesto concebido para atender las necesidades de nuestros municipios, reforzar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de todos los toledanos», ha señalado la presidenta al exponer las principales líneas del proyecto.

Más recursos para los ayuntamientos y las infraestructuras

El apoyo económico a los municipios constituye una de las principales prioridades de las cuentas de 2027. La presidenta ha señalado en su intervención que “la partida destinada a gasto corriente de los ayuntamientos alcanza los 20,6 millones de euros, un 21,18 por ciento más que en 2026, mientras que los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios se elevan hasta los 18,6 millones, con un incremento del 20 por ciento”.

También aumentan los recursos para pedanías y núcleos secundarios de población, que dispondrán de 480.250 euros, un 20,06 por ciento más.

A estas cantidades se suman 8 millones de euros para la mejora de infraestructuras rurales y urbanas, 2 millones para hacer frente a catástrofes naturales y otras contingencias, y 600.000 euros para inversiones en conservación y mantenimiento de vías municipales.

La Red Provincial de Carreteras contará con 12,58 millones de euros para actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora de la seguridad vial.

En el ámbito de los servicios públicos supramunicipales, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento dispondrá de 20,8 millones de euros, de los que 18,8 millones corresponden a su aportación ordinaria y 2 millones a inversiones en infraestructuras y medios materiales.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Servicios Públicos Medioambientales recibirá 6 millones de euros para la gestión de residuos urbanos y la limpieza viaria.

La Diputación provincial va a destinar en 2027, la cantidad de 2.236.000 euros para promoción de la vivienda joven en Toledo. Son dos grandes bloques de inversión; el referido al proyecto de Alamillos del Tránsito dentro del “Toledo Emerge”, por un importe de 1736.000 euros destinado a la parte del proyecto para viviendas; y el segundo bloque con un importe de medio millón de euros que engloba el Banco de viviendas propiedad de la Diputación localizadas en Cardenal Cisneros y Esteban Illán, para que esos pisos formen parte del banco que va a gestionar la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo con las condiciones establecidas para vivienda joven.

Empleo y oportunidades en el medio rural

La creación de oportunidades laborales y la formación también ocupan un lugar destacado en el presupuesto. El programa Toledo Emplea+ contará con 9 millones de euros, mientras que el programa de Acción Local para Formación y Empleo dispondrá de 5.594.504 euros.

A ello se añade una aportación provincial de 4.696.504 euros al Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 1.179.411 euros para la puesta en marcha de 30 talleres mixtos de empleo y formación, con especialidades de pintura municipal, rehabilitación de edificios y repoblación forestal.

También se ha referido Cedillo a una de las novedades de este presupuesto, que incorpora el proyecto Toledo Territorio Activo, financiado a través del Fondo Social Europeo Plus, con un presupuesto global de 2.957.823,91 euros, destinado a itinerarios formativos, orientación laboral, prácticas en empresas y capacitación profesional.

También se reservan 85.000 euros para convenios de inserción laboral de personas con discapacidad.

Más de 50 millones para bienestar social y cohesión

Ha señalado la presidenta de la Diputación que “la protección social constituye otro de los grandes ejes del proyecto presupuestario, con una dotación conjunta de 50.629.528 euros para políticas de bienestar, atención a personas dependientes, protección familiar y cohesión social”.

La Residencia Social Asistida San José alcanza los 29.574.096 euros, un 10,26 % más que en 2026, mientras que el Área de Bienestar Social cuenta con 9.031.939 euros, un incremento del 7,56 %.

Entre las partidas específicas destacan los 550.000 euros para ayudas de emergencia social y atención a colectivos vulnerables; otros 550.000 euros para dinamización demográfica y fomento de la natalidad; y 700.000 euros para la construcción, reforma y equipamiento de centros sociales, consultorios y hogares de mayores.

El servicio de atención nutricional y comida a domicilio en el medio rural dispondrá de 2.424.992 euros, destinados tanto a ayudas a los ayuntamientos que gestionan este servicio como a su prestación directa por parte de la Diputación.

El presupuesto contempla también 1.233.002 euros para el Programa de Promoción de la Igualdad, incluidos 575.000 euros para el Plan Corresponsables.

En la Residencia Social Asistida San José se reservan 860.000 euros para la reforma de dos unidades asistenciales y 50.000 euros para actividades vinculadas a su 50 aniversario.

Asimismo, continúa el proyecto de creación de la Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido, con una inversión total estimada de 14,67 millones de euros.

Cultura, deporte, turismo y medio ambiente

Las políticas de Cultura, Educación, Deportes, Turismo y Medio Ambiente reúnen una dotación conjunta de 29.182.883 euros.

Ha destacado Cedillo la importancia de estas partidas, “en las que la promoción cultural y educativa contará con 7.142.541 euros, mientras que el programa de promoción deportiva alcanza los 4.095.954 euros, un 19,84 % más que en 2026. La promoción turística dispondrá de 4.055.385 euros y las políticas de promoción y protección del medio ambiente contarán con 10.976.751 euros”.

Entre otras actuaciones, se incluyen 862.586 euros para el Centro Cultural San Clemente y Santa María de Melque; 270.000 euros para la renovación de las instalaciones hidráulicas y térmicas de la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza; y 221.000 euros para el suministro de arbolado a los ayuntamientos.

En materia turística, las cuentas contemplan nuevas iniciativas gastronómicas, culturales y de naturaleza, además de la participación en ferias nacionales e internacionales para continuar dando a conocer los recursos de la provincia. También se mantienen las actuaciones de apoyo al desarrollo empresarial y al tejido ferial.

Estabilidad, eficiencia y compromiso con la provincia

El proyecto presupuestario para 2027 cumple los objetivos de estabilidad y equilibrio presupuestario y se ha elaborado bajo criterios de racionalidad, eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera.

Con estas cuentas, el Gobierno de la Diputación reafirma su apuesta por una gestión responsable de los recursos públicos, con los ayuntamientos y las personas en el centro de la acción de gobierno.

Como ha señalado Concepción Cedillo, “la planificación presupuestaria contempla las necesidades de los municipios, la prestación de los servicios públicos, las inversiones en infraestructuras y la atención social, con el objetivo de seguir avanzando en el desarrollo equilibrado de la provincia y garantizar la igualdad de oportunidades en los 204 municipios toledanos”.