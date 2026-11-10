Velázquez compara que se puede salir de la parálisis de España como en Toledo

Así lo ha señalado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, donde ha realizado un balance de la gestión municipal y ha defendido que Toledo representa, a escala local, un ejemplo de cómo el cambio político puede traducirse en resultados concretos para los ciudadanos.

“Salir de la parálisis era completamente necesario en Toledo y hoy es completamente necesario en España. Y por eso propusimos con la máxima humildad, pero con el máximo respeto y con la máxima ambición, un cambio de gobernar en el fondo y en las formas”; ha asegurado el alcalde. Por ello, ha ensalzado la importancia de recuperar la normalidad institucional, devolver la política a los problemas reales de los ciudadanos y sustituir la confrontación permanente por la gestión y los resultados.

En este sentido, ha explicado que esta nueva forma de gobernar y gestionar ha permitido, por ejemplo, avanzar en la tramitación del Plan de Ordenación Municipal (POM), “que ya está en disposición de aprobarse de forma inicial a lo largo del 2027, y que cuenta con el apoyo de Partido Popular, Vox y Partido Socialista, lo que supone el 95% de la representación del Ayuntamiento”, ha recordado.

Velázquez también ha señalado que “gobernar con planificación significa sacar adelante proyectos completamente olvidados”, como el Centro de Mayores de Buenavista, “una demanda de hace más de 20 años y que muy pronto podremos inaugurar”.

Además, ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un gobierno responsable, ya que, a diferencia de otros gobiernos, “acometimos en el barrio de Azucaica, la obra de iniciativa municipal más importante realizada por el Ayuntamiento en la historia”, evitando que los vecinos miren con miedo cada vez que se acerca una nube, y sin engañar a la gente, ha señalado.

La colaboración institucional como herramienta para desbloquear proyectos

El alcalde también ha puesto como ejemplo de esta nueva etapa los acuerdos alcanzados con otras administraciones de diferente signo político para avanzar en actuaciones de especial relevancia para Toledo.

Entre ellas, ha destacado el campo de fútbol Carlos III, las obras de reforma de la estación de autobuses, la Ciudad del Cine o el proyecto Toledo Emerge, destinado a recuperar inmuebles y espacios que llevaban años abandonados, en algunos casos, más de 50 años. A su juicio, estos proyectos demuestran que el diálogo y la cooperación institucional deben situarse por encima de las diferencias políticas, porque “los ciudadanos esperan soluciones y no enfrentamientos entre administraciones”.

Así, Velázquez ha subrayado que el cambio no se limita al fondo de las políticas, sino también a las formas de relacionarse con los ciudadanos y con el resto de las administraciones. "Porque en Toledo hemos pasado de mirar de manera despectiva y por encima del hombro a mirar a los ojos a la gente, afrontar los problemas. Hemos pasado de una política exclusivamente de despacho a una política de escucha, de gobernar de espaldas a los ciudadanos a contar con ellos”, ha asegurado.

Velázquez ha defendido también que Toledo está recuperando su protagonismo institucional y su capacidad para impulsar proyectos estratégicos y liderar iniciativas de ciudad. «No hemos venido a administrar la inercia, sino a impulsar una transformación. No hemos venido a buscar excusas, sino soluciones», ha señalado.

Finalmente, Velázquez ha asegurado que el objetivo del Gobierno municipal es seguir avanzando en la transformación de Toledo, con una política centrada en los problemas reales de los ciudadanos, la recuperación de la normalidad institucional y la obtención de resultados.