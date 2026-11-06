Evolucionan favorablemente 15 heridos en hospitales de la región

Del total de 15 heridos ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, ya solo dos permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI).

Hasta ahora ya han recibido el alta 95 de los 110 heridos hospitalizados inicialmente en un total de seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

De los 20 heridos que quedan ingresados, 16 permanecen en cama convencional y cuatro en UCI, según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este jueves.

Del total de heridos, 9 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, dos de ellos permanecen en la UCI y siete en cama convencional --tras el trasladado de dos de ellos a Madrid y el paso de uno desde la UCI a cama convencional--.

Hay otro herido en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan en cama convencional --se trasladó a otra persona a Madrid--, mientras que el Hospital General Universitario de Ciudad Real atiende ya solo a cuatro heridos, todos en cama convencional, tras el traslado a hospitales madrileños de otros dos.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente, en cama convencional.

En Hospitales de Madrid

La Comunidad de Madrid ha informado de que 18 de los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales de la región, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal y en el Doce de Octubre.

El resto de víctimas se encuentran ingresados en planta de los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, Clínico, Torrejón, Gómez Ulla, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro, según el último balance del Gobierno regional.

Además, en La Princesa, Doce de Octubre y Gregorio Marañón hay dos ingresados en cada uno, mientras que la Fundación Jiménez Díaz acoge a tres víctimas.

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, se produjo el miércoles de la semana pasada, cuando un tren de alta velocidad de Renfe impactó contra otro Iryo parado en la vía. El suceso deja 69 heridos y en torno a un centenar de heridos.