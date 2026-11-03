Puy du fou España abre 'La alegría de la navidad' el 28 de noviembre

Con más de 120 actores en escena y 45 minutos de duración, esta nueva producción de gran formato recorrerá algunos de los episodios más trascendentales que dieron origen a la Navidad. El relato parte de la liberación de Moisés, atraviesa la época romana y culmina con el nacimiento de Jesús en Belén.

Sobre un escenario de cinco hectáreas, con puesta en escena de imágenes, luz y sonido y capacidad para 7.000 espectadores por representación, el público podrá disfrutar de una gran pensada para vivir en familia y redescubrir, de generación en generación, el verdadero origen de la Navidad.

La propuesta se completa con una experiencia inmersiva en el parque, que invita a los visitantes a reencontrarse con la Navidad de antaño: la de los oficios, los mercados y las reuniones en torno a la mesa.

Hasta el 5 de enero, sus poblados históricos se transformarán por completo y sus calles y caminos acogerán el trabajo de los artesanos, el bullicio del mercadillo navideño y el aroma de los platos típicos de la Navidad.

Como novedad, el mercadillo dejará de concentrarse en un único punto: los puestos se repartirán por los distintos poblados, de modo que cada rincón del parque respire Navidad. Todo ello, acompañado de los espectáculos del parque, varios de ellos galardonados como los mejores del mundo.

UNA AUDIENCIA REAL CON LOS REYES MAGOS

En la Gran Jaima Real, los niños podrán tener una audiencia con Sus Majestades de Oriente, conocer a su rey favorito y entregar en mano la carta con sus deseos, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas de la Navidad española.

Por la noche, la experiencia continuará con el cortejo real, en el que Melchor, Gaspar y Baltasar recorren los caminos del parque acompañados por un séquito de 150 personajes y más de 100 animales.

LAS VOCES DE LA NAVIDAD RESUENAN EN EL PARQUE

La música también será protagonista durante esta temporada con la celebración del V Concurso de Coros de Puy du Fou España. En esta edición, 22 agrupaciones corales infantiles llegadas de toda España llenarán el parque de villancicos y competirán en una cita ya consolidada dentro de la programación navideña del parque.

Además, los visitantes encontrarán la gastronomía típica de la Navidad en distintos puntos del parque y, para quienes prefieran disfrutar sin prisa, un menú exclusivo diseñado para esta temporada.