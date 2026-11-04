Los Reyes de España asistirán al funeral de la Catedral de Toledo por las víctimas de Urda

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, había avanzado esta mañana que el funeral se celebraría a las 19.00 horas del 12 de noviembre en la Catedral de esta ciudad y que será él, junto con el obispo auxiliar, Francisco César García, quien presida la misa.

Los Reyes ya se desplazaron a Toledo el jueves pasado, al día siguiente del accidente ferroviario que dejó 69 víctimas mortales para poder visitar a varios de los heridos en el siniestro ingresados en el hospital, además de poder hablar con los responsables de los equipos sanitarios que atendieron a los afectados.

Asimismo, visitaron la Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen Pastor' de Toledo, donde escucharon las explicaciones de los psicólogos y equipos de apoyo a los familiares de los desaparecidos y fallecidos, además de conversar con algunos familiares más.

"Tendrán que estudiarse las medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", dijo entonces el monarca a la salida del hospital, apelando a seguir unidos y a avanzar en el dolor pero sobre todo a acompañar a las víctimas y sus familias.

El funeral que se celebrará en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda se celebrará el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 19.00 horas, tal y como ha avanzado este miércoles el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

En rueda de prensa con motivo de la presentación del Día de la Iglesia Diocesana 2026, el arzobispo ha apuntado que será él quien presida la misa junto al obispo auxiliar, Francisco César García.

Del mismo modo, ha apuntado que al funeral acudirán los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como "muchos obispos de España" y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

Cerro Chaves ha invitado a toda la Diócesis de Toledo, sus sacerdotes y quien se quiera unir, para pedir por las víctimas del accidente y rezar por sus familiares, "a quienes seguimos llevando en el corazón".