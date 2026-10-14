Provocan su propio incendio en Borox para cobrar el seguro

Los detenidos tenían funciones bien diferenciadas, siendo el propietario de la nave industrial el ideólogo de los hechos, mientras que los otros dos fueron los autores materiales del incendio, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Sobre las 2.15 horas del 11 de febrero de 2026, componentes del Puesto Principal de Seseña acudieron a un aviso de la central de alarmas al detectarse la presencia de una persona encapuchada en el interior de las instalaciones de una empresa ubicada en el Polígono Industrial 'Jesús Menchero' de la localidad de Borox (Toledo).

A la llegada de la primera patrulla se comprobó la presencia de fuego en el interior de las instalaciones, solicitando apoyo a los bomberos del Consorcio Provincial de Toledo. Ante la importancia de los daños producidos por el incendio, se activó al Equipo Territorial de Policía Judicial de Illescas, quien se hizo cargo de la investigación de los hechos para poder determinar la identidad de los presuntos autores.

En la investigación ha sido fundamental la inspección técnico ocular llevada a cabo por el Equipo de Investigación de Incendios del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), quien pudo observar unos primeros indicios que hacían presuponer que el incendio no había sido casual, encontrando pruebas del uso de acelerantes de la combustión.

Con los indicios obtenidos en la Inspección Técnico Ocular y los antecedentes del propietario de la nave por hechos similares, la investigación pudo determinar que el dueño de la nave industrial encargó la quema de la instalación a dos personas de su confianza, todo ello con el fin de dar parte al seguro por las pérdidas producidas, tanto por los daños materiales como por la mercancía que almacenaba, ascendiendo la indemnización solicitada a la compañía de seguros a un total de 2.541.374 euros. Se da la circunstancia de que la póliza había sido firmada unos meses antes de la ocurrencia de los hechos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia Plaza 1 de los de Illescas (Toledo), quedando los detenidos e investigados en libertad con cargos.