García Page señala a los Reyes como máximos representantes del Estado

"No entro en ese debate", ha señalado García-Page a preguntas de los periodistas este martes en Badajoz sobre si cree que Pedro Sánchez debería asistir a este funeral, respecto del que ha reafirmado que "la representación del país y del Estado" no la va a ostentar ni el vicepresidente del gobierno, ni él como presidente, ni ningún ministro, "la va a ostentar Sus Majestades los Reyes", ha dicho.

En ese sentido, ha apuntado que "en esta tragedia solo hay unas víctimas, que son las víctimas humanas de la tragedia", tras lo que ha aseverado que "no hay víctimas políticas, por mucho que algunos lo quieran plantear así".

García-Page ha admitido que hoy es "un día muy especial" para él y para su tierra, debido a este funeral en "recuerdo y en homenaje a las víctimas mortales del accidente de Urda", y también a todos los heridos, que afortunadamente ya van saliendo "de alta la mayoría".

Según ha apuntado, este martes quedan diez heridos de este accidente hospitalizados, uno de ellos ingresado en la UCI en Toledo.

"Hoy es un acto de homenaje y si me lo permiten también de propósito, de propósito nacional, que no vuelva a pasar algo que no debe pasar", ha apuntado Emiliano García-Page, quien se ha mostrado "totalmente de acuerdo con las muchas cosas que se han dicho desde el gobierno y desde la oposición y desde cualquiera que se acerque a esta tragedia con sensibilidad".

En ese sentido, ha reivindicado que "hay que intentar evitar y mejorar todos los días, evitar aquello que se puede evitar y ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas", algo que se debe marcar "como un objetivo, gobierne quien gobierne y al margen de las ideologías", ha dicho.

Emiliano García-Page ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas este martes en Badajoz, donde ha acudido a recoger uno de los Premios Prometeo 2026, que se entregan en el marco de las II Jornadas Ibéricas de Grandes Incendios Forestales.