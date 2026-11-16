IU Toledo pide el informe de la Policía Local tras la Maratón

Concretamente, recrimina el edil de IU, la celebración de la Maratón el domingo es una actividad “en cuya organización deberían haber primado criterios más allá de un antojo deportivo”. Al respecto, matiza que el concejal de Deportes declaró en una entrevista del año 2024, después de correr su maratón número 40 en Sevilla, que su meta era alcanzar las 42 maratones -el mismo número que los kilómetros de esta prueba atlética- y que Toledo sería la última que correría, una ‘hazaña’ personal del edil de Deportes de la ciudad que el propio alcalde reseñó en la presentación de la prueba el pasado 5 de noviembre.

Las posibles consecuencias en materia de seguridad ciudadana de este “capricho personal” han llevado al portavoz municipal de Izquierda Unida a exigir al equipo de Gobierno el informe de la Policía Local para conocer con qué personal operativo se contó para la celebración de esta prueba y, sobre todo, con qué operativo se contaba ayer domingo, 15 de noviembre, para garantizar la seguridad ciudadana al margen de la Maratón.

“Ya habíamos solicitado explicaciones, sin obtener ninguna respuesta, en el Patronato Deportivo Municipal que preside el concejal de Deportes, pero dada la falta de información exigimos que explique si hay informe positivo de la Policía Local de Toledo para la celebración de este evento deportivo que ha cortado la ciudad”, subraya Fernández.

El edil de IU apunta también que, dado que esta cita deportiva ha supuesto el uso de recursos públicos, el concejal del área deberá hacer un informe del gasto que ha supuesto para la ciudad. “No entendemos ni compartimos que el capricho de nadie se convierta en un uso de recursos públicos”, reprocha Fernández, y señala el pago de la limpieza viaria, la gratuidad de los autobuses o el uso de toda la Policía Local operativa en la ciudad como costes asociados a la prueba deportiva de los que deberán dar explicaciones a la ciudadanía.

Pero es que, además, insiste el concejal de IU, “no solo queremos saber el gasto que ha supuesto el uso de estos recursos, si no el coste en materia de seguridad ciudadana que supone hacer una prueba de estas características que encierra a toda la ciudad”.

Por último, Fernández aclara que las inscripciones de la Maratón no van destinadas a pagar estos servicios municipales puesto que son ingresos de una empresa privada y por ello también reclama al edil de Deportes que explique cómo va a cumplir con el anuncio que hizo el día de la presentación afirmando que revertiría en los clubes deportivos de la ciudad. Así, se cuestiona el concejal de IU si el concejal de Deportes y también presidente del Patronato Deportivo Municipal tiene previsto fiscalizar esos ingresos e incorporarlos a las cuentas del PDM o al presupuesto general del Ayuntamiento para posteriormente distribuirlo entre los clubes. “Se hace necesario que el concejal rinda cuentas y lo haga desde la más absoluta transparencia porque la ciudad no puede ponerse a los pies de los antojos personales de ningún responsable público”, ha remarcado Fernández.