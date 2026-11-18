Bajo el lema «Construyendo futuro: vivienda y bienestar. Territorio, necesidades y oportunidades para nuestros municipios», impulsamos este encuentro como un espacio de reflexión y diálogo sobre la realidad de la vivienda en nuestra comarca. Queremos reunir distintas perspectivas para abordar las dificultades de acceso, compartir buenas prácticas y explorar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

Las jornadas están dirigidas a profesionales, técnicos municipales, entidades sociales, estudiantes, representantes institucionales y personas interesadas en una cuestión que afecta tanto al desarrollo de nuestros municipios como al bienestar de quienes viven en ellos.

La vivienda y su impacto en la calidad de vida

El programa comenzará el jueves 19 de noviembre, con la acreditación de participantes a las 8:45 horas y la apertura institucional a las 9:00 horas.

La primera ponencia estará a cargo del arquitecto Ignacio Álvarez Tejedor, quien analizará cómo influyen las condiciones de la vivienda, el confort y la eficiencia energética en la calidad de vida. A continuación, la psicóloga Clara Bermejo Gómez abordará el impacto emocional de la inseguridad residencial en las personas y las familias, incorporando una mirada sobre las consecuencias de la incertidumbre en torno al hogar.

Tras el descanso, la abogada Marta Ferrero Barrero explicará los aspectos jurídicos del alquiler de vivienda y de las soluciones habitacionales, así como los derechos y obligaciones de las partes.

La sesión del jueves concluirá con una intervención sobre colaboración público-privada en materia de vivienda, a cargo de Francisco Rodríguez Sánchez, coordinador general de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Illescas.

Territorio, rehabilitación y propuestas para La Sagra

El viernes 20 de noviembre, la actividad se retomará a las 9:30 horas con la ponencia «Vivienda y territorio: el crecimiento de La Sagra y sus desafíos», impartida por Pedro Górgolas Martín, arquitecto y doctor por la Universidad de Sevilla.

Posteriormente, el abogado Cándido Guerra Cuesta analizará los requisitos, problemas y posibles soluciones relacionados con la habitabilidad y las condiciones de la vivienda. Después del descanso, Mayte Andreu, arquitecta experta en rehabilitación y eficiencia energética, ofrecerá una intervención sobre las claves, ayudas y oportunidades para la rehabilitación de viviendas en nuestros municipios.

La programación culminará con la mesa redonda «Retos y propuestas para una vivienda accesible y sostenible en La Sagra». En ella participarán la trabajadora social Ana Isabel Payo Aceituno, Francisco José Tinoco, como persona usuaria, y un técnico o técnica de la Mancomunidad de la Sagra Alta, junto a los ponentes de las jornadas. El cierre está previsto a las 13:30 horas.

Con esta quinta edición, queremos seguir construyendo un espacio de encuentro que nos permita compartir conocimientos, escuchar distintas experiencias y avanzar en propuestas sobre el acceso, la rehabilitación y la gestión de la vivienda. Un trabajo compartido para responder a las necesidades de nuestra comarca y situar el bienestar de las personas en el centro.