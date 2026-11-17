Representantes de más del 85% de las plantas procesadoras de pistacho de España de darán cita en este foro, organizado por Solagro Ingeniería Alimentaria Avanzada, Canal DICA con la colaboración de Repsol Empresas.

Los detalles de esta cita los han desgranado el CEO de Solagro y organizador de PistaDica; Ernesto Tardío Boo; el director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, y el director de AgroBank-CaixaBank, Pedro Antonio Martínez.

El CEO de Solagro ha precisado que Castilla-La Mancha supera las 70.000 hectáreas dedicadas a este cultivo y concentra buena parte de la producción nacional. La inversión en la región asciende a 150 millones de euros, ha precisado el organizador de PistaDica.

De la producción de pistacho, alrededor del 65% se dedica a snack y cerca del 30 por ciento se destina a elaboraciones de dulces, lácteos y bebidas a base de pistacho.

"Estamos ante una gran oportunidad de que Castilla-La Mancha sea la despensa de Europa, no solo en snacks, sino sobre todo en productos secundarios", ha destacado.

GRAN PARTE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

España ha superado esta campaña las 21.000 toneladas de pistacho seco, de las que aproximadamente 18.000 corresponden a Castilla-La Mancha, y que podrían duplicarse en los próximos cinco años. Una producción nacional que supone más del doble de la registrada el año anterior, estimada en unas 9.000 toneladas, ha indicado el CEO de Solagro.

Este crecimiento plantea nuevos desafíos en los tres grandes eslabones de la cadena de valor: producción agrícola, transformación industrial y comercialización. "Tenemos que crear demanda y abrir nuevos mercados. Si llegamos a producir 40.000 o 50.000 toneladas sin haber desarrollado nuevas aplicaciones y canales comerciales, los precios podrán resentirse", ha señalado.

Para Tardío, el futuro del sector no puede depender exclusivamente de la comercialización del pistacho con cáscara como aperitivo tradicional, o el uso en dulces que crecieron de manera importante en los últimos años, sino que debe incorporar nuevos productos y aplicaciones industriales.

Asimismo, ha destacado la necesidad de avanzar hacia una industria procesadora de mayor dimensión, capaz de competir en los mercados internacionales y elaborar productos de mayor valor añadido. Actualmente, según los análisis de la compañía, las plantas españolas procesan una media aproximada de 300 toneladas, mientras que el objetivo debería ser avanzar hacia instalaciones con capacidades superiores a las 2.000 toneladas, aprovechando las economías de escala.

Entre las oportunidades de crecimiento ha destacado las bebidas vegetales, los alimentos proteicos, la nutrición deportiva y las aplicaciones saladas en gastronomía y restauración, además de pastas, harinas y otros ingredientes destinados a la industria alimentaria.

Esta diversificación permitirá también aprovechar el pistacho cerrado o manchado, que no puede destinarse a determinados formatos de aperitivo, pero cuyo fruto puede transformarse en ingredientes de alto valor comercial.

"OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO ORDENADO"

De su lado, Juan Miguel Del Real ha destacado el protagonismo de Castilla-La Mancha, región donde se concentra en torno al 80% de la superficie nacional de pistacho. Se trata, ha dicho, de "una oportunidad para poner en común hacia dónde queremos que evolucione el cultivo, compartir experiencias y sentar las bases de un crecimiento ordenado y sostenible".

Del Real ha señalado que las condiciones climáticas favorables de regiones como la nuestra, las características de sus suelos calizos, con buena capacidad de infiltración, la menor dependencia hídrica del pistacho y los buenos precios alcanzados en los últimos años, han convertido este cultivo en una alternativa de futuro muy interesante para una parte de nuestra agricultura.

No obstante, ha advertido, "ahora tenemos el reto de vertebrar y organizar el sector cuanto antes". Para ello, "todos los agentes públicos y privados relacionados con el pistacho debemos unir esfuerzos, alinear nuestro trabajo y trasladar un mensaje común que nos permita anticiparnos a los desafíos, aprovechar las oportunidades y construir un sector fuerte, competitivo y bien estructurado".

Además, ha señalado que la recién creada Interprofesional del pistacho se encargará de gestionar la futura figura de calidad diferenciada del pistacho de Castilla-La Mancha, "la primera figura de calidad del pistacho en España".

PARTICIPANTES DEL FORO

Entre los participantes en la cita figuran Richard Matoian, exdirector ejecutivo de American Pistachio Growers de EEUU, y representantes de compañías como Jupiter Pistachios, Calconut, Importaco y el Iriaf, entre otras, estando representado el sector español, alemán italiano y de los EEUU. El consultor internacional Juan Vilar moderará el debate sobre mercados y tendencias de consumo.

El programa abordará también la mejora de la calidad y sanidad del producto, la prevención de aflatoxinas, la optimización del riego, la eficiencia de los sistemas de secado y las nuevas tecnologías de procesado. La jornada contará con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, en el acto inaugural.

Como novedad, PistaDica incorporará una experiencia gastronómica dedicada al pistacho, desarrollada junto al chef de las cocinas del Hotel Eurostar Buenavista y Pistachos La Lola, para mostrar sus posibilidades en la restauración y promover nuevas formas de consumo.