Así lo han decidido de forma unánime las plantillas de ambas factorías que, en las asambleas realizadas ayer lunes en los tres turnos de trabajo, votaron retomar la huelga hasta conseguir un convenio colectivo justo que recoja sus reivindicaciones y necesidades y que en ningún caso suponga recorte de derechos como pretende la dirección, ha informado CCOO en un comunicado.

Tras las seis jornadas de huelga realizadas entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre, en las que se paralizó por completo la producción industrial de ambas factorías, las plantillas retoman la huelga con jornadas convocadas los días 20, 23 y 25 de noviembre, así como los días 2, 4, 9, 11, 16 y 18 de diciembre.

El secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, ha instado a la dirección de ICSA y AyA a "concretar por escrito e ir cerrando distintos puntos de acuerdo para poder avanzar en un convenio colectivo digno, cuya negociación se está dilatando desde hace más de un año llevando a las plantillas a una situación insólita con seis jornadas de huelga ya secundadas y otras nueve convocadas".