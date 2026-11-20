El domingo será más estable, pero bajarán las temperaturas y volverán las heladas a zonas del norte y del interior, antes de la probable llegada de nuevos frentes al oeste peninsular a partir del martes.

De cara a este viernes, Del Campo ha destacado el mal estado de la mar en Galicia y el Cantábrico, con olas que superarán los cinco metros. Además, un frente dejará lluvias abundantes en la comunidad gallega, sobre todo en el oeste y en el sur, con posibles acumulados superiores a 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora o a 80 litros por metro cuadrado en más de doce horas, en zonas donde ya ha llovido bastante en jornadas previas.

Asimismo, nevará por encima de los 1.800 metros y el viento soplará con fuerza en zonas de montaña del tercio norte. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y serán, en líneas generales, propias de estas fechas o algo superiores.

El sábado continuará el avance del frente y llegarán otros nuevos. Por lo tanto, será una jornada muy lluviosa en Galicia y el noroeste de Castilla y León. También podrá llover, aunque de forma menos abundante, en buena parte del norte peninsular, la zona centro y Extremadura, con nieve por encima de los 2.000 metros.

En el resto del país se irán cubriendo los cielos, pero no lloverá. Asimismo, el viento será muy fuerte en zonas costeras y en áreas de montaña del norte y del este peninsulares.

Las temperaturas serán notablemente más altas en el sur, con máximas de 25°C en Murcia. Durante esta jornada no se esperan heladas nocturnas.

Tras el paso de los frentes, el domingo será un día más estable, pero también más frío. El portavoz de AEMET ha explicado que solo lloverá débilmente de madrugada en zonas del tercio norte peninsular y en el interior, y que después los cielos quedarán poco nubosos. No obstante, el viento provocará una sensación desapacible.

Las mínimas bajarán y habrá heladas en zonas del norte y del centro de la Península. Se esperan valores de -1°C en Cuenca y Ávila y de 0°C en muchas ciudades de la meseta norte, mientras que Madrid capital tendrá una mínima de 3°C.

Las máximas oscilarán entre 10 y 15°C en el norte y entre 15 y 20ºC en el sur, en una jornada en la que apenas se esperan lluvias.