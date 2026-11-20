El mismo contará con 185 quitanieves disponibles, 3.639 aparcamientos para vehículos pesados y 708 para utilitarios, 34.630 toneladas de sal y más de 2.500.000 litros de salmuera, y estará operativo de forma permanente, hasta que se realice una nueva actualización para la próxima campaña, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

En este sentido, Sabrido ha destacado la coordinación "esencial" entre administraciones para cumplir tres objetivos: garantizar la viabilidad de las vías de comunicación, la seguridad de todos los ciudadanos y la asistencia a las personas que queden atrapadas en caso de que resulte necesario.

"RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA"

El delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y prudencia" de la ciudadanía, especialmente cuando ocurran fenómenos meteorológicos adversos, como heladas, nevadas o importantes borrascas.

Al hilo de esto, Sabrido ha pedido respeto a las indicaciones de la Guardia Civil debido a que son las autoridades quienes tienen la información y el control de las vías de comunicación y, por ende, son los auténticos garantes de la seguridad vial. En total, más de 700 agentes del sector de tráfico de la Guardia Civil velarán por la seguridad en las carreteras de Castilla-La Mancha.

La elaboración del Protocolo de Vialidad Invernal cuenta con la colaboración institucional de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Administración General del Estado (AEMET, DGT y Demarcación de Carreteras), UME, Policía Nacional, Guardia Civil, Federación Española de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha y Cruz Roja.