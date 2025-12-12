PP y Vox sacan adelante el presupuesto de la Diputación de Ciudad Real con el voto en contra del PSOE

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real, celebrado esta mañana en sesión ordinaria, ha aprobado, con el voto en contra del grupo socialista, el Presupuesto General de la institución provincial para el ejercicio 2026, que asciende a 174 millones de euros y se convierte en el mayor y el más inversor de toda su historia, mientras refuerza el apoyo a los ayuntamientos de la provincia, a los colectivos más vulnerables, a la promoción turística y económica, al deporte, a la cultura y a la lucha contra la despoblación.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha presidido la sesión plenaria en la que han salido adelante unas cuentas defendidas por el vicepresidente y responsable de Hacienda y Organización Interna, Adrián Fernández, quien ha destacado que el presupuesto aprobado es “histórico” no solo por su volumen económico, sino porque es el que más recursos destina -en términos absolutos- a los ayuntamientos, a las asociaciones, a los clubes deportivos, a las asociaciones y hermandades y al conjunto del tejido social de la provincia, con inversiones reforzadas en cultura, deporte, turismo, bienestar social, empleo y el desarrollo rural.

Fernández ha calificado la jornada de hoy de “día trascendental” para la Diputación y para la provincia de Ciudad Real, al considerar que el Pleno se ha pronunciado favorablemente sobre si se respalda “el avance, el crecimiento y la construcción de una provincia mejor y con más oportunidades”. En este sentido, ha puesto en valor la estabilidad del Gobierno de coalición y el compromiso de dotar a la institución de presupuestos anuales, afirmando que los datos de las cuentas “desmienten” cualquier relato de recortes y, además, acreditan un proyecto centrado en el interés general y en la ayuda directa a los pueblos.

Entrando en el detalle, Adrián Fernández ha explicado que el presupuesto para 2026 crece un 5,45 %, lo que supone 9 millones de euros más que el ejercicio anterior, y lo ha definido como un documento “real, equilibrado, riguroso y efectivo”, elaborado en base a la siguiente premisa: “mejorar el bienestar de los vecinos de la provincia y reforzar la ayuda a los ayuntamientos”, a los que ha señalado como “los verdaderos protagonistas” del documento que ha sido aprobado.

Fernández ha insistido en el carácter social de las cuentas y ha cuantificado que, sumando los capítulos II, IV y VII, se alcanzan 8,269 millones de euros destinados a políticas para colectivos vulnerables, lo que supone, según ya dicho, un incremento del 38 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Más recursos que nunca para los municipios

El Capítulo IV, de transferencias corrientes, asciende a 55,82 millones de euros, con un crecimiento del 7,03 %, y concentra una parte esencial del apoyo directo a los municipios. Fernández se ha referido, entre otras medidas, al refuerzo de convenios vinculados a Plan de Corresponsabilidad, el apoyo a la Universidad de Castilla-La Mancha, con 372.000 euros, la continuidad de distintos planes de asistencia municipal y social, y la creación de un programa específico para el control de colonias felinas, dotado con 500.000 euros.

Del mismo modo, ha hecho alusión a la dotación de 350.000 euros para dar continuidad al programa de Conectividad Satelital y, especialmente, la creación de un Plan de Empleo Propio de la Diputación dotado con 10,387 millones de euros, que sitúa a la institución, “como una de las administraciones que más recursos destina a la generación de empleo en la provincia”.

En definitiva, el vicepresidente ha cifrado en 23,41 millones de euros el volumen destinado a gasto corriente para ayuntamientos dentro de este capítulo, y ha añadido que, sumando el apoyo a consorcios -con aportaciones al SCIS y al RSU-, la cifra global vinculada a los municipios supera los 41,7 millones de euros.

Inversiones en carreteras, infraestructuras y seguridad

Por otro lado, el Capítulo VI, correspondiente a las inversiones, alcanza los 16,01 millones de euros, con un incremento del 17,45 por ciento. Fernández ha destacado el aumento “histórico” en carreteras, con una dotación superior a los 11 millones de euros, la mayor cuantía alcanzada en infraestructuras viales, además de la renovación del parque móvil para trabajos en caminos, el mantenimiento de edificios y nuevos programas de desarrollo territorial.

El Capítulo VII, de transferencias de capital, se sitúa en 32,437 millones de euros y se orienta al desarrollo de pueblos y ciudades mediante inversiones municipales. A este respecto, ha resaltado el mantenimiento del Plan de Obras Municipales y Renovación de Redes de Agua Potable con 20 millones de euros, la continuidad de planes vinculados a caminos y aldeas, y la creación de un plan de videovigilancia de 900.000 euros para mejorar la seguridad en los municipios.

Asimismo, ha verbalizado la creación de nuevos programas para mejorar instalaciones de residencias municipales con 500.000 euros y para apoyar a asociaciones que atienden a personas con capacidades diferentes, igualmente con 500.000 euros, además de la continuidad del apoyo a infraestructuras de casas rurales para el impulso turístico y el aumento de las ayudas a hermandades y cofradías hasta los 2 millones de euros.

Por último, el Capítulo VIII contempla 10 millones de euros en anticipos reintegrables para ayuntamientos, con el objetivo de facilitar liquidez ante necesidades o emergencias, con un año de carencia y devolución en diez años.

Pleno de la Diputación | OC

Siete enmiendas del grupo socialista

El portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Bolaños, ha defendido las enmiendas presentadas por su grupo al Presupuesto subrayando, en primer lugar, el trabajo realizado por el área de Intervención y por el conjunto de los servicios técnicos de la Diputación, destacando que sin su labor “no sería posible” la tramitación y presentación de un presupuesto de la complejidad del actual. Asimismo, ha hecho extensivo ese reconocimiento al resto de áreas implicadas en la elaboración del documento, remarcando que un presupuesto no solo refleja la orientación política del Equipo de Gobierno, sino que exige un importante esfuerzo técnico y administrativo.

Bolaños ha dicho que las enmiendas vienen corregir errores relevantes del proyecto presupuestario para 2026, orientadas a mejorar unas cuentas que, aunque ha reconocido como “históricas” por su volumen -al ser las más elevadas de la historia de la Diputación-, contienen también “errores de gran calado” derivados, según ha afirmado, de no haber contado con la aportación del principal grupo de la oposición.

Bolaños ha señalado una parte importante del presupuesto, en torno a 45 millones de euros, debería destinarse a facilitar la gestión y el funcionamiento de los ayuntamientos, y ha urgido la necesidad de reforzar el papel de la Diputación como institución de apoyo municipal, especialmente en el actual contexto económico y social.

Ha puesto el acento en la prevención y atención ante posibles catástrofes naturales, así como en el refuerzo de las agrupaciones de Protección Civil, al considerar que dotarlas de mejores medios y recursos redunda directamente en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. En este punto, ha apuntado la conveniencia de anticiparse a posibles emergencias para evitar retrasos administrativos cuando estas se producen, apelando a la necesidad de actuar con previsión y agilidad.

Asimismo, Bolaños ha reiterado la importancia de reducir el presupuesto de Prensa en 200.000 euros, e incrementar, por otro lado, el apoyo de la Diputación a los municipios, una reivindicación que, según ha recordado, su grupo viene planteando desde el inicio de la legislatura y que seguirá defendiendo hasta su finalización. Ha mostrado su convencimiento de que, antes de que concluya el mandato, el equipo de gobierno podrá asumir parte de estas propuestas por considerarlas beneficiosas para el conjunto de la provincia.

En materia de gestión de residuos, el portavoz socialista ha hecho referencia a la implantación del impuesto sobre residuos derivado de una directiva comunitaria, señalando que este gravamen afecta a los gestores del servicio y, en última instancia, a los ayuntamientos. En este contexto, ha pedido que la Diputación complemente económicamente a los municipios o a entidades como RSU y Consermancha, con el objetivo de evitar que el coste del impuesto se traslade directamente a los vecinos mediante subidas de tarifas.

Bolaños también ha planteado la conveniencia de adelantar el Plan de Obras correspondiente a 2027 para su ejecución en 2026, argumentando que el próximo ejercicio electoral dificulta la correcta ejecución de este tipo de planes. Ha recordado que esta fórmula ya se aplicó en la legislatura anterior con resultados positivos y con el respaldo de ayuntamientos de distinto signo político, y ha asegurado que su propuesta persigue garantizar la eficacia y la ejecución real de las inversiones municipales.

El portavoz socialista ha lamentado la ausencia en el presupuesto de una convocatoria específica para el mantenimiento de áreas de autocaravanas, recordando que existía un compromiso previo del presidente de la Diputación en este sentido. Ha señalado que se trata de una actuación de coste limitado, cifrada en torno a 200.000 euros, y ha puesto de manifiesto su utilidad para el desarrollo turístico de la provincia, cuestionando los motivos por los que, según ha indicado, no se ha materializado dicha convocatoria.

En relación con la renovación de redes de abastecimiento en los pueblos, Bolaños ha considerado insuficiente el modelo actual y ha afirmado que, con las dotaciones previstas, no se alcanzarán reducciones significativas de pérdidas de agua. En este contexto, ha explicado que su grupo ha planteado una enmienda de 15 millones de euros como paso intermedio hacia un plan más ambicioso, que, a su juicio, debería situarse en cifras mucho más elevadas para lograr resultados eficaces y coherentes con los objetivos declarados.

Por último, el portavoz socialista ha defendido la necesidad de seguir cumpliendo y aplicando la Ley de Memoria Democrática, aludiendo a razones de “higiene democrática”, y ha justificado la presentación de una enmienda dotada con 100.000 euros para este fin, insistiendo en que se trata de una obligación legal que debe ser atendida por las administraciones públicas.

Fernández, en la réplica, ha indicado que las siete propuestas formuladas están “en gran medida, ya contempladas” en el proyecto de presupuestos. “De siete, están incluidas cinco”, ha dicho al concluir su intervención.

Vox apoya los presupuestos “por responsabilidad”

En otro orden de cosas la portavoz de Vox en la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, ha explicado que su grupo apoya los Presupuestos de 2026 “por un ejercicio de responsabilidad”, al entender que la aprobación de las cuentas es imprescindible para desplegar la acción de gobierno y dar estabilidad a la institución. En ese marco, Pelayo ha contrapuesto la tramitación presupuestaria en la Diputación con la situación del Gobierno de España, al que ha reprochado llevar varios años sin presupuestos, lo que ha calificado como un “escándalo” y una “vergüenza”.

Pelayo ha defendido que, en la Diputación, “ha prevalecido el interés de la provincia sobre el interés de los partidos”, y ha enmarcado el proyecto aprobado en el funcionamiento de un gobierno de coalición —PP y Vox— en el que, pese a las diferencias, ha existido un objetivo común: “ayudar a la provincia de Ciudad Real y mejorar la vida de los vecinos de los 102 municipios”.

En su intervención, la portavoz de Vox ha pedido que el debate se haya centrado en el ámbito provincial, recordando que los ingresos públicos “proceden del bolsillo del ciudadano” y ha rechazado que se haya intentado trasladar el foco hacia otros niveles institucionales. En ese contexto, ha citado la pérdida de fondos europeos anunciada en los últimos días para insistir en que, si el debate se desplazaba a otros terrenos, el Grupo Socialista “tenía más que perder”, por lo que ha reclamado ceñirse a las competencias de la Diputación.

Ha calificado el presupuesto como “histórico” y ha destacado que Vox ha mantenido y ha reforzado compromisos ya adquiridos, con una orientación que ha situado como prioritaria la lucha contra la despoblación. Según ha señalado, esa estrategia ha atravesado todas las políticas de la institución, con medidas orientadas a fijar población, ampliar oportunidades y reforzar el tejido económico y social, especialmente en el medio rural.

Ha subrayado que el Equipo de Gobierno ha gobernado “para el 100% de los pueblos” y ha reivindicado “sectarismo cero”, afirmando que la Diputación ha trabajado para todos los municipios con independencia de su signo político. En esa línea, ha enumerado como objetivos centrales ampliar y facilitar el acceso a servicios públicos, promocionar cultura, patrimonio, turismo y tradiciones como motores de desarrollo, e impulsar infraestructuras, empleo y oportunidades.

Y ha dicho que Vox ha respaldado unas cuentas que, a su juicio, han cumplido principios de estabilidad financiera y eficiencia del gasto, han incrementado recursos en áreas sensibles —social, empleo y municipal—, han reforzado la cohesión territorial y han modernizado la institución para responder a retos demográficos y económicos.

Un presupuesto histórico que se prevé mejorar

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha cerrado el debate del Pleno de Presupuestos, respondiendo a las intervenciones del Grupo Socialista y, en particular, a las manifestaciones realizadas por su portavoz, José Manuel Bolaños, a quien ha trasladado la necesidad de introducir “mayor rigor” en algunas de las propuestas y planteamientos formulados durante el debate.

Valverde ha defendido que el presupuesto aprobado para 2026, elaborado por el gobierno de coalición del Partido Popular y Vox, se ha confeccionado con una finalidad clara: seguir mejorando la provincia de Ciudad Real. A este respecto, ha reconocido que se trata de un presupuesto “mejorable”, tanto a través de enmiendas como mediante la incorporación de remanentes y superávits a lo largo del ejercicio, siempre dentro del marco legal y de las reglas fiscales vigentes.

No obstante, el presidente ha cuestionado que buena parte de las propuestas del Grupo Socialista se hayan fundamentado en medidas que no son competencia de la Diputación Provincial, como políticas de vivienda o determinadas ayudas al emprendimiento, recordando que este tipo de iniciativas requieren autorizaciones previas de otras administraciones, como el Ministerio de Hacienda o la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en muchos casos no llegan ni siquiera durante el primer semestre del año.

Frente a las críticas sobre una supuesta falta de estrategia, Valverde ha subrayado que el equipo de gobierno sí cuenta con dos líneas estratégicas claramente definidas. La primera de ellas es la lucha contra la despoblación, destacando que cada apoyo a los ayuntamientos, cada inversión en carreteras o caminos, cada acción de promoción turística o cultural y cada respaldo al tercer sector contribuye directamente a fijar población en el territorio. En este contexto, ha puesto en valor que, desde 2023, la provincia de Ciudad Real ha comenzado a recuperar población, acercándose de nuevo a los 500.000 habitantes, aunque ha reconocido que el reto sigue siendo especialmente complejo en más del 60 % de los municipios.

La segunda gran estrategia, según ha explicado, es la modernización de la propia Diputación, con una reorganización de servicios orientada a ganar eficacia y eficiencia en beneficio de los ayuntamientos y de la ciudadanía. En este punto, ha defendido la reconfiguración de la plantilla y del funcionamiento interno de la institución como una apuesta por una administración “más útil y más cercana”.

Valverde ha rebatido también la afirmación de que el presupuesto beneficie más a los municipios grandes que a los pequeños, asegurando que en los ejercicios 2024 y 2025 la Diputación cerrará con 86 millones de euros transferidos a los ayuntamientos, una cifra muy superior a la de etapas anteriores. Para ilustrarlo, ha aportado datos concretos que reflejan una mayor inversión per cápita en los municipios más pequeños, citando casos como Villar del Pozo, con una aportación cercana a los 3.000 euros por habitante, frente a cifras muy inferiores en municipios de mayor tamaño.

En relación con el gasto corriente municipal, el presidente ha recordado que muchos ayuntamientos asumen competencias impropias —en servicios sociales, educación, deporte o atención a mayores— sin recibir financiación suficiente de las administraciones competentes, una realidad que, ha señalado, conoce bien como alcalde. En este contexto, ha defendido el incremento de las ayudas de la Diputación al gasto corriente y ha reiterado que estas aportaciones seguirán creciendo, con independencia de que lo solicite o no la oposición.

Respecto a las críticas sobre la promoción exterior de la provincia, Valverde ha rechazado que se trate de un gasto innecesario, defendiendo que este tipo de acciones generan retorno económico en forma de turismo, actividad empresarial y oportunidades para el territorio, comparándolo con campañas de promoción de otras provincias o comunidades autónomas que buscan atraer visitantes e inversión.

También ha rechazado las acusaciones de recortes y copagos, recordando que los 86 millones transferidos a los ayuntamientos duplican las cifras de ejercicios anteriores, pese a que el presupuesto global no se ha incrementado en la misma proporción. Y ha reprochado al anterior gobierno socialista no haber utilizado los remanentes disponibles cuando gobernaba la institución.

En materia de renovación de redes de abastecimiento, Valverde ha defendido las inversiones realizadas por la Diputación y ha recordado la ausencia de aportaciones procedentes del canon DMA de la Junta de Comunidades, subrayando que se trata de una responsabilidad autonómica pendiente de cumplir.

Sobre el fondo de contingencia, ha afirmado que la Diputación tiene capacidad suficiente para reaccionar de manera inmediata ante cualquier emergencia, recurriendo a remanentes y convocando, si fuera necesario, sesiones urgentes de la corporación para aprobar medidas extraordinarias. En este sentido, ha considerado injustas las críticas del grupo socialista por no consignar determinadas partidas cuando gobiernos anteriores no disponían de mecanismos similares.

Valverde ha rechazado del mismo modo las alusiones a supuestos “pueblos privilegiados” y ha defendido las compensaciones económicas vinculadas a la presencia de infraestructuras como vertederos de residuos, argumentando que responden a criterios de equidad territorial y de justicia con los municipios afectados.

En el tramo final de su intervención, el presidente de la Diputación ha reiterado que el presupuesto para 2026 es histórico, no solo por su cuantía, sino por su capacidad para atender las competencias reales de la Diputación y complementar la falta de financiación que sufren ayuntamientos, entidades del tercer sector y colectivos sociales, deportivos y culturales de la provincia.