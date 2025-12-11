180 hectáreas encharcadas en las Tablas de Daimiel cuyo patronato reclama la puesta en marcha del marco de actuaciones prioritarias

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel cuenta en la actualidad con 180 hectáreas encharcadas, lo que supone algo menos del 10% de la superficie total que se puede inundar.

Un dato que se ha conocido durante la reunión este jueves del Patronato de las Tablas de Daimiel en el que, entre otros asuntos, se ha dado cuenta de la situación hídrica del humedal.

En los primeros meses del año hubo una recuperación de este espacio natural, gracias sobre todo a las abundantes lluvias, lo que generó también un aumento en el número de aves y otras especies.

Esto abrió un momento de esperanza para que se pudiera recuperar el ecosistema, según ha dicho en Onda Cero el representante de los ecologistas en el patronato, Miguel Ángel Hernández, pero la situación actual ha cambiado y la superficie encharcada se ha reducido bastante.

Y ello debido sobre todo a la sobreexplotación del acuífero, tal y como afirma Hernández.

Ante esta situación, los ecologistas han presentado en el patronato una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Comunidades pongan en macha el marco de actuaciones prioritarias que se anunció hace dos años para las Tablas de Daimiel y del cual ya hay un borrador.

Miguel Ángel Hernández cree que dos años de espera son más que suficientes para que ambas administraciones pongan en marcha estas medidas que tienen como objetivo recuperar y regenerar el humedal.

En caso contrario, advierte Hernández, estaría en peligro no solo las Tablas de Daimiel como ecosistema sino también el desarrollo económico, turístico y agrícola de la zona.