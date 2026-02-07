VÍDEO: Emiten un Es-Alert con carácter preventivo a los municipios ribereños del Río Bullaque y Guadiana en la provincia de Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM), ha enviado (a las 10:15 horas), un mensaje del sistema Es-Alert a todas las localidades próximas del cauce del río Bullaque, así como a los municipios aguas abajo del Guadiana desde la confluencia con aquel, debido al aumento del caudal por el desembalse del pantano de la Torre de Abraham; dentro de la provincia de Ciudad Real.

Así se ha trasladado tras la primera reunión del Comité Asesor del PRICAM en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en las instalaciones del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 1-1-2 de Castilla-La Mancha.

Seis municipios de la provincia de Ciudad Real reciben el mensaje de alerta

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Dirigal, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que actualmente el PRICAM se encuentra activado en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, marco en el que se ha enviado este segundo Es-Alert a municipios de la provincia de Ciudad Real, concretamente a seis: Porzuna, El Robledo, Piedrabuena, Luciana, Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes.

Ruiz Molina ha remarcado que esta decisión se ha adoptado para lanzar a la ciudadanía un mensaje de prevención y precaución ante las previsiones de lluvia para las próximas horas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); lo que puede contribuir al aumento del volumen del agua embalsada y a los consiguientes desembalses.

Igualmente, y en base a la información trasladada por las Confederaciones del Tajo y del Guadiana, existe “cierta tranquilidad” al no preverse que los desembalses tengan afectación a los núcleos de población.

Tras esta nueva reunión de seguimiento y evolución del episodio meteorológico, el consejero ha puesto en valor la coordinación entre las distintas administraciones, autonómica, nacional y locales, para trabajar en las 111 incidencias que han sido registradas desde que se activó el PRICAM el pasado jueves, 5 de febrero; apostillado que “ninguno de carácter relevante” y con un número mayoritario concentrados en la ciudad de Talavera de la Reina.

Para finalizar, Ruiz Molina ha remarcado que esta nueva reunión ha sido “muy provechosa” en el sentido de que se ha analizado la situación de cada una de las provincias con los distintos representantes de los Comités de Análisis y Seguimiento Provinciales, y se ha puesto en común esa “cierta normalidad” y el mensaje de prevención por si fuera necesario utilizar medios extraordinarios para solventar las incidencias y que, de ese modo, se reduzcan sus efectos lo máximo posible.

Seis pantanos de la provincia desembalsan agua

La Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene hasta cuatro pantanos desembalsando agua en la provincia de Ciudad Real.

Son el de Torre de Abraham, el más grande de la provincia, está aliviando agua de manera natural en el río Bullaque. Lo está haciendo desde esta pasada noche por primera vez en 13 años.

También el Gasset sobre el río Becea con apertura parcial de compuertas, El Vicario igualmente está aliviando agua sobre el cauce del río Guadiana con apertura parcial de compuertas y también está desembalsando el Azud de Malagón sobre el río Bañuelos mediante un aliviado natural y derivación al Gasset por canal.

A estos cuatro embalses se unen también los de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia, Montoro y Fresneda, que llevan varios días desembalsando agua.

Además, y en lo que concierne a la Confederación del Guadiana, hay estaciones de aforo con aviso rojo en el río Bañuelos a su paso por Fernán Caballero, en el Becea también en la misma localidad y el río Guadiana a su paso por Puebla de Don Rodrigo.

Consejos a la ciudadanía ante el temporal

Consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.

No estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.

