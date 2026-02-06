El pantano de Torre de Abraham comenzará a desembalsar agua esta noche

El pantano de Torre de Abraham, el más grande que hay en la provincia de Ciudad Real, va a comenzar a desembalsar esta próxima noche debido a la gran cantidad de agua que retiene.

Las lluvias de los últimos días han hecho que este embalse se encuentre ya al 96% de su máxima capacidad de llenado y registre actualmente 177 hectómetros cúbicos de agua.

Ya son dos los pantanos de la provincia de la cuenca del Guadiana, al menos entre los más importantes, que están aliviando agua. El Gasset comenzó a desembalsar agua ayer jueves ya que se encuentra al 91% de su máxima capacidad y retiene 35 hm3.

El alcalde de Piedrabuena muestra su preocupación

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha mostrado en Onda Cero su preocupación por esta medida que va a llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ya que el río Bullaque lleva ahora mismo mucha agua.

Aunque será un desembalse controlado y natural, es decir, el agua que vaya entrando al pantano irá saliendo, sin embargo esta situación, unida a que en los próximos días van a continuar las precipitaciones, hace que haya temor a que se produzcan inundaciones en la zona, con lo que ello puede conllevar de daños a viviendas y a la flora.

Es verdad que el río Bullaque ha bajado un metro su caudal respecto al día de ayer. Aún así, Cabezas ha dicho que están a la expectativa de lo que pueda suceder a raíz del desembalse de Torre de Abraham y de las lluvias, ya que, por ejemplo, para mañana se esperan 25 litros por metro cuadrado en Piedrabuena.

En la jornada de ayer jueves, ya hubo que rescatar a tres familias de varios chalés que quedaron inundados tras la crecida en la Tabla de la Yedra.